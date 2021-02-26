Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

«Курей завели»: Безруков рассказал о безработице в пандемию 

Даня Виттиг 1 час назад
«Курей завели»: Безруков рассказал о безработице в пандемию
Фото: @s_bezrukov
Художественный руководитель Губернского театра и актер Сергей Безруков рассказал, как провел время на карантине. Его слова передают «Известия».
Из-за ограничений актер полгода не выходил на сцену и не принимал участие в съемках. Актер пошутил, что еще помнит жизнь с талонами и пустым холодильником, так что изоляцию перенес нормально.

«Мы жили на даче, занимались подсобным хозяйством — даже курей завели. Я сам сажал помидоры, огурцы, плодовые деревья. Понимаете, нас не запугать, мы советские люди. И сейчас бы выжили: на гречке, на макаронах», — сказал он.

Безруков отметил, Губернский театр был включен в список получателей президентского гранта, поэтому художественный персонал во время ограничений мог получать дополнительные выплаты.

«У нас 140 человек творческого персонала: 70 артистов и 70 музыкантов оркестра. Все они этой весной оказались на грани выживания, но благодаря гранту мы платили им зарплату, как будто они работали в театре с переработкой», — пояснил он.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему у сына Безрукова нет могилы.
Видео дня. Как сейчас живут самые яркие звезды КВН
Комментарии 5
Актеры , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как изменились герои «Дикого ангела»
05:55
Как изменились герои «Дикого ангела»
Актеры
Что стало с главными актерами сериала «Кухня»
07:15
Что стало с главными актерами сериала «Кухня»
Сериалы
Мифы, в которые многие верят из-за кино
05:31
Мифы, в которые многие верят из-за кино
Фильмы
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
00:48
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
ТВ
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
16:44
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
Актеры
Как фильмы ужасов выглядят без спецэффектов
04:06
Как фильмы ужасов выглядят без спецэффектов
Фильмы
Как сейчас живут самые яркие звезды КВН
11:28
Как сейчас живут самые яркие звезды КВН
ТВ
Как сейчас выглядит сын Саши Белого из сериала «Бригада»
00:22
Как сейчас выглядит сын Саши Белого из сериала «Бригада»
Актеры
Судьба забытой советской актрисы
05:13
Судьба забытой советской актрисы
Актеры
Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
10:06
Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение