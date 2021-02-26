«Курей завели»: Безруков рассказал о безработице в пандемию 

Художественный руководитель Губернского театра и актер Сергей Безруков рассказал, как провел время на карантине. Его слова передают «Известия».
Из-за ограничений актер полгода не выходил на сцену и не принимал участие в съемках. Актер пошутил, что еще помнит жизнь с талонами и пустым холодильником, так что изоляцию перенес нормально.
«Мы жили на даче, занимались подсобным хозяйством — даже курей завели. Я сам сажал помидоры, огурцы, плодовые деревья. Понимаете, нас не запугать, мы советские люди. И сейчас бы выжили: на гречке, на макаронах», — сказал он.
Безруков отметил, Губернский театр был включен в список получателей президентского гранта, поэтому художественный персонал во время ограничений мог получать дополнительные выплаты.
«У нас 140 человек творческого персонала: 70 артистов и 70 музыкантов оркестра. Все они этой весной оказались на грани выживания, но благодаря гранту мы платили им зарплату, как будто они работали в театре с переработкой», — пояснил он.
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