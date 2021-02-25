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Василий Лановой перед смертью стал жертвой мошенницы 

Lenta.ru 3 часа назад
Василий Лановой перед смертью стал жертвой мошенницы
Фото: Lenta.ru
Народный артист СССР Василий Лановой перед смертью оказался жертвой мошенницы. Об этом сообщил «Комсомольской правде» друг актера, режиссер Вячеслав Моцардо.
По словам режиссера, сначала женщина заявляла, что представляет правительство, затем она провозгласила себя директором артиста. Моцардо отметил, что мошенница стала организовывать актеру выступления, и тот участвовал в них, даже если не желал этого. За концерты предпринимательница получала грантовые и спонсорские средства.
Друг Ланового предположил, что актер мог заразиться коронавирусной инфекцией, выступая на гастролях в разгар пандемии. «В 2015 году Василий Семенович упомянул, что его втянули в "Армию и культуру". Организация с точно таким же названием существует давно при Министерстве обороны. Зачем и кому потребовалось создавать еще одну, понятия не имею. Был момент, Василий Семенович заподозрил, что его дурачат», — сказал режиссер в интервью. Моцардо подчеркнул, что народный артист выходил на сцену без маски. После концертов его просили делать общие фотографии и подписывать афиши.
Народный артист СССР, актер театра и кино Василий Лановой ушел из жизни 28 января текущего года. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
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Комментарии
Актеры , Василий Лановой , Министерство обороны
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