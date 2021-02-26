Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов 

Умер актер, сыгравший в фильме "Ворошиловский стрелок", Вячеслав Голоднов. Об утрате сообщил его коллега Ярослав Орляченко в Facebook. Однако о причинах смерти решил умолчать.
"Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга. Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех", — написал он.
Вячеслав Николаевич Голоднов работал в Калужском драматическом театре. Наибольшую популярность актер получил после выхода "Ворошиловского стрелка".
Также он известен зрителю благодаря фильмам "Шериф" и "Танкисты своих не бросают".
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