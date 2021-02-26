Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов 

Даня Виттиг 5 часов назад
Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов
Фото: кадр из фильма
Умер актер, сыгравший в фильме "Ворошиловский стрелок", Вячеслав Голоднов. Об утрате сообщил его коллега Ярослав Орляченко в Facebook. Однако о причинах смерти решил умолчать.

"Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга. Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех", — написал он.

Вячеслав Николаевич Голоднов работал в Калужском драматическом театре. Наибольшую популярность актер получил после выхода "Ворошиловского стрелка".
Также он известен зрителю благодаря фильмам "Шериф" и "Танкисты своих не бросают".
Ранее "Рамблер" сообщал, за что попал в тюрьму актер, сыгравший Шмидта в "Бригаде".
Видео дня. Как сейчас живут самые яркие звезды КВН
Актеры , Ворошиловский стрелок , Вячеслав Голоднов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как изменились герои «Дикого ангела»
05:55
Как изменились герои «Дикого ангела»
Актеры
Что стало с главными актерами сериала «Кухня»
07:15
Что стало с главными актерами сериала «Кухня»
Сериалы
Мифы, в которые многие верят из-за кино
05:31
Мифы, в которые многие верят из-за кино
Фильмы
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
00:48
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
ТВ
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
16:44
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
Актеры
Как фильмы ужасов выглядят без спецэффектов
04:06
Как фильмы ужасов выглядят без спецэффектов
Фильмы
Как сейчас живут самые яркие звезды КВН
11:28
Как сейчас живут самые яркие звезды КВН
ТВ
Как сейчас выглядит сын Саши Белого из сериала «Бригада»
00:22
Как сейчас выглядит сын Саши Белого из сериала «Бригада»
Актеры
Судьба забытой советской актрисы
05:13
Судьба забытой советской актрисы
Актеры
Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
10:06
Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение