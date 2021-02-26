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Что стало со звездой сериала «Кто в доме хозяин?» 

WMJ.ru 3 часа назад
Для петербургского театрального актера Андрея Носкова прорывной ролью на экране стала роль Никиты Воронина в сериале «Кто в доме хозяин?» (2006-2007).
По сюжету, герой Андрея Носкова, бросивший спорт из-за травмы футболист и отец-одиночка, переезжает с дочкой в Москву.
Он устраивается помощником к бизнес-леди Дарье Пироговой, которая не может много времени уделять семье, дому и сыну — и, конечно, в этом уравнении не обходится без романтической составляющей. Ситком часто называли мужской версией «Моей прекрасной няни», отмечая, что сериал о хозяине в доме получился более драматическим.

«Самый приятный и добрый сериал. Смотреть можно бесконечно, что я регулярно и делаю», «Вот бы и в жизни все так было как в таких сериалах», «В этом сериале изначально заложена человеческая грусть по счастью. Иногда (на протяжении всего сериала) случаются ситуации, где нужно сделать выбор между лучшей жизнью или худшей. Но при этом цена получаемых благ — человеческие отношения»,

— и сейчас делятся поклонники шоу впечатлениями на посвященных кино порталах.
После выхода сериала Андрей получал самые разные роли: молодого фотографа в фильме Андрея Кончаловского «Глянец», военной драме «Ленинград», комедии «Приключения солдата Ивана Чонкина», сериалах «Морозова» и «Любовь по контракту». В последние годы Носков сосредоточился на работе в театре: играл сразу в спектаклях, гастролировал по России, давал мастер-классы.
С будущей супругой Анастасией Носков познакомился в начале 1990-х после спектакля — она была зрительницей. В 2005 году у них родился первенец Тимофей, а в 2010 году — дочь Глаша.
В пандемию актер, как и другие его коллеги, лишился спектаклей, еще и тяжело переболел коронавирусом.

«Артисты — самая незащищенная в коммерческом смысле слова каста, давайте так говорить, вот я сейчас две недели буду жить в кредит, потому что денег у меня не будет, и тратить только на лекарства»,

— рассказывал он в беседе с изданием StarHit в ноябре 2020 года.
Но сейчас Носков снова выходит на сцену и продолжает вести мастер-классы для успеха в жизни и бизнесе. Кроме того, в 2020 году вышел полнометражный фильм «Клоун — это я!», над которым Носков работал в качестве режиссера. Картина о непростом любовном четырехугольнике в театре взяла приз международного кинофестиваля «Альтернативная территория кино» в номинации «Лучшая мужская роль» (Сергей Барковский).
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Актеры , Фото , Андрей Михалков-Кончаловский , Сергей Барковский , Никита Воронин , Андрей Носков
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