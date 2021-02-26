«Он за кулисами падал»: умерший Вячеслав Голоднов был болен

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Актер Калужского драматического театра Ярослав Орлянко рассказал, что его коллега Вячеслав Голоднов в последние годы был болен. Он страдал от аритмии и с трудом играл спектакли. Об этом артист сообщил "Пятому каналу".

По словам Орлянко, Голоднову было сложно, но он до последнего выходил на сцену:

"После спектаклей он за кулисами падал. "Шоу для настоящих леди" для него особо тяжелым было".

Незадолго перед смертью актер обращался к медикам и проходил обследование.

Артист известен по фильмам "Ворошиловский стрелок", "Шериф" и "Танкисты своих не бросают".