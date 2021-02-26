«Он за кулисами падал»: умерший Вячеслав Голоднов был болен

Актер Калужского драматического театра Ярослав Орлянко рассказал, что его коллега Вячеслав Голоднов в последние годы был болен. Он страдал от аритмии и с трудом играл спектакли. Об этом артист сообщил "Пятому каналу".
По словам Орлянко, Голоднову было сложно, но он до последнего выходил на сцену:
"После спектаклей он за кулисами падал. "Шоу для настоящих леди" для него особо тяжелым было".
Незадолго перед смертью актер обращался к медикам и проходил обследование.
Артист известен по фильмам "Ворошиловский стрелок", "Шериф" и "Танкисты своих не бросают".
Ранее "Рамблер" сообщал, что умер актер из фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов.