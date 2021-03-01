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Звезде «Черной пантеры» посмертно вручили «Золотой глобус» 

Lenta.ru и ещё 18 6 часов назад
Звезде «Черной пантеры» посмертно вручили «Золотой глобус»
Фото: Lenta.ru
Актер Чедвик Боузман был посмертно удостоен награды «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический актер» за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Трансляцию 78-й церемонии вручения награды введет NBC.
Награду артиста вручили его вдове. За «Золотой глобус» в категории лучшая мужская роль также боролись Риз Ахмед за картину «Звук металла», Энтони Хопкинс за фильм «Отец», Гари Олдман за «Манк» и Тахар Рахим за картину «Мавританец».
Ранее лучшим комедийным сериалом по версии «Золотого глобуса» был объявлен «Шиттс Крик».
В августе 2020 года Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме «Черная Пантера», умер в Лос-Анджелесе из-за рака толстой кишки. Артисту было 43 года. Он не рассказывал публично о своем диагнозе.
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Актеры , Чёрная Пантера , Энтони Хопкинс , Риз Ахмед , Гари Олдман , Чедвик Боузман , телеканал NBC
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