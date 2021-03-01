За что Сергей Столяров попал в черный список «Мосфильма» 

Сергей Столяров начал сниматься в 1934 году, и практически сразу к нему пришла популярность. Однако, талантливому актеру через пару лет попытались «перекрыть кислород», запретив сниматься на «Мосфильме». О том, почему это произошло, и как Столярову удалось остаться в профессии, читайте в материале «Рамблера».

Свою первую роль Сергей Столяров сыграл в 1934 году в фильме «Космический рейс». Роль начальника старта была совсем небольшой, актер даже не значился в титрах. Но зато в этой картине его заметил режиссер Григорий Александров и пригласил статного молодого человека на главную роль в фильме «Цирк».

После выхода картины Столяров, как часто говорят, проснулся знаменитым. Перед ним, казалось, открывались сказочные перспективы, но сложилось все иначе: в 1936 году актер был лишен Сталинской премии, у него отобрали квартиру и запретили сниматься на «Мосфильме». И произошло это из-за того же фильма, который вознес его на вершину славы.

В 1936 году готовили большую премьеру фильма «Цирк». Разумеется, Столяров должен был присутствовать на мероприятии. Но актер отказался прийти на премьерный показ. Дело в том, что вскоре после съемок директора картины Дарского и главного оператора Владимира Нильсена обвинили в антисоветской деятельности, признали «врагами народа», а затем обоих расстреляли. Их имена были замазаны в титрах и на афише «Цирка» их тоже зачеркнули.

Столяров отказывался признавать, что люди, с которыми он работал, могли быть «врагами народа», потому и не пошел на премьеру «Цирка».

Просто так этот поступок, разумеется, ему с рук не сошел: вплоть до 1953 на «Мосфильме» Столяров не снимался. При этом он был прообразом Рабочего эмблемы киностудии: именно с него лепила мужскую фигуру Вера Мухина

Хотя главным актером «Мосфильма» Сергей Столяров не стал, его актерский талант раскрылся в киносказках, актер пользовался невероятной любовью зрителей. На Международном кинофестивале в Венеции фильм «Садко», в котором Столяров исполнил главную роль, получил «Серебряного льва», а французские журналисты назвали сказочным русским богатырем и включили в список звезд мирового кино. В этом рейтинге Столяров стал единственным советским актером.