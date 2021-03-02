Хаматова впервые рассказала о причинах конфликта с Волчек

Артистка молчала несколько лет о том, что стало причиной ее ссоры с тогдашним худруком театра «Современник». Лишь сейчас она решилась дать откровенный комментарий.

Как известно, Волчек скончалась в 2019 году. Она славилась своей лояльностью и при необходимости всегда шла навстречу актерам. Так, Чулпан вспомнила случай, когда она пришла на репетицию вместе с дочкой, которой на тот момент исполнилось два месяца. Она оставила девочку в кабинете у Галины, поставила радионяню и спокойно пошла работать.

Однако в определенный момент между Волчек и Хаматовой будто пробежала черная кошка. В одном из своих последних интервью, которое худрук давала Познеру, она обмолвилась о том, что ее обижали самые близкие люди. Волчек сообщила о том, что Чулпан специально взяла отпуск в «Современнике» с той целью, чтобы ходить на репетиции в другом театре. Галина из-за этого чувствовала себя оскорбленной.

Недавно Хаматова решила впервые объяснить, что вызвало данный конфликт. В интервью она заявила: ее оговорили недоброжелатели, а Волчек все восприняла за чистую монету. Актриса заверила: все это сплетни. По ее словам, у нее действительно были планы, чтобы поехать в Ригу и репетировать там спектакль «Горбачев», но это произошло намного позже.

Напомним, что решение стать актрисой у Чулпан сформировалось не сразу. В школе она занималась углубленным изучением математики, а ее родители хотели, чтобы она стала финансистом. Ей с успехом удалось поступить на эту специальность.

Однако с 12 лет у нее была мечта попробовать свои силы на театральной сцене. Она отправилась в Институт культуры на прослушивание и успешно прошла его. Родители не сразу приняли новость о том, что Чулпан станет не финансистом, а актрисой. Ее отец даже не разговаривал с ней какое-то время. К счастью, детская мечта Хаматовой себя оправдала.