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Узерли едет в Россию после объявления гонорара за интервью со своим участием в 30 тысяч долларов 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Звезда «Великолепного века» приедет в Россию
Фото: @meryemuzerlimeryem
Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли едет в Россию, чтобы принять участие в крупном международном форуме. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Актриса уже записала видеообращение для своих фанатов.
«Мы поговорим о женских темах, возможностях и, конечно, о правах. Права женщин — словосочетание, которое лично для меня не означает, что женщина лишена власти. Однако оно говорит о том, что в обществе до сих пор существует сильный гендерный дисбаланс. Давайте подумаем об этом, обсудим и постараемся решить эту проблему».
Мерьем Узерли Отметим, что звезда обещала рассказать на форуме и о своим творчестве. В том числе о сериале «Великолепный век», у которого очень много поклонников.
Ранее телеведущий Андрей Малахов, который, судя по всему, одним из первых прознал о приезде Узерли в Россию, говорил, что выходил на связь с представителями звезды. Он хотел записать с ней интервью. Однако представители запросили 30 тысяч долларов, так что Малахов был несколько шокирован. Он, в частности, заявил, что актрису уже мало кто помнит в России. Смотрите также:
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Комментарии 1
Актеры , Андрей Малахов , Мерьем Узерли
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