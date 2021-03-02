Звезда «Великолепного века» приедет в Россию 

Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", едет в Россию, чтобы принять участие в крупном международном форуме. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Актриса уже записала видеообращение для своих фанатов.
"Мы поговорим о женских темах, возможностях и, конечно, о правах. Права женщин — словосочетание, которое лично для меня не означает, что женщина лишена власти. Однако оно говорит о том, что в обществе до сих пор существует сильный гендерный дисбаланс. Давайте подумаем об этом, обсудим и постараемся решить эту проблему".
Отметим, что исполнительница культовой роли "Хюррем Султан" обещала рассказать на форуме и о своим творчестве и о сериале "Великолепный век", который в России был крайне популярен.
Ранее телеведущий Андрей Малахов говорил, что хотел интервью с турецкой звездой, но ее представители запросили 30 тысяч долларов. Такая "цена" сильно удивила ведущего.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российскую актрису признали лучшей в Европе.