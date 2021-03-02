Садальский ответил Васильевой после унижений в свой адрес 

Блогер и актер Стас Садальский отреагировал на интервью Татьяны Васильевой , в котором она нелестно отозвалась о нем. По мнению звезды, артистка ничего не понимает в том, что сегодня происходит в Интернете.

Было время, когда Садальский и Васильева были друзьями. Сейчас они не общаются. По мнению Татьяны Григорьевны, Стас предал актерскую профессию, и она не понимает, кто он сейчас. Также актриса назвала аудиторию блогера в Instagram «зрителями низкого уровня».

«Не обижайтесь на Танечку, она ничего не понимает ни в «Инстаграме», ни в ютубе, поскольку Интернетом пользоваться не умеет. Мобильный телефон у нее существует только для того, чтобы периодически ронять его в унитаз, а все соцстраницы, которые у нее есть, конечно, ведет не она сама, а ее безработные родственники»,

— написал Садальский в Instagram.

Блогер довольно снисходительно отнесся к высказыванием Васильевой, несмотря на то, что они были довольно унизительными. Садальский взял во внимание возраст актрисы — на днях ей исполнилось 74 года.

«Она говорит, что не понимает, кто я сейчас. Ну, здесь я помочь ничем не могу, надеюсь, это не деменция. Я, к счастью, еще помню, кто она, и продолжаю ее любить, как актрису»,

— заключил Стас.