Почему Рост поругался с Нагиевым 

Сергей Рост и Дмитрий Нагиев долгое время работали вместе. Они начинали ведущими на радио "Модерн", а потом стали актерами в одном из популярнейших шоу девяностых и нулевых "Осторожно, Модерн!". Сейчас их дороги разошлись, и в честь дня рождения Серея Роста "Рамблер" рассказывает историю конфликта двух известных актеров.

"Осторожно, Модерн!" появился в 1995 году и просуществовал вплоть до 2004 года. Проект был коммерчески успешен и транслировался на разных каналах. На протяжении нескольких лет шоу менялось, у него появлялось другое название, но главные актеры оставались бессменными. Ими были Дмитрий Нагиев и Сергей Рост.

Игорь Лифанов, Согласно информации от разных источников, шоу было закрыто из-за разногласий Нагиева и Роста. Актеры поругались и никто больше не смог продолжать шоу. Проект получил спин-офф "Осторожно, Задов!", который продержался на ТВ всего три года. В нем главную роль исполнял Нагиев, а вместо Роста снимались Андрей Федорцов Александр Половцев и другие.

Проект не стали продлять из-за того, что он не показывал высокие рейтинги, а в СМИ на него никто не хотел писать обзоры.

По одной из версий причиной ссоры стало то, что Нагиев хотел оставить себе главную роль, а Росту предложил быть сценаристом. По мнению Нагиева, вместе с ним в шоу должны были играть другие звезды шоу-бизнеса. По другой версии Рост попросил увеличить ему гонорар, а Нагиев отказался.

Несмотря на то, что актеры так и не уладили свои разногласия, журналисты часто задают им вопросы о возобновлении проекта. При этом мнение Нагиева и Роста совпадает.

«Мне предлагают это довольно регулярно. Когда ко мне подходит Миша Галустян или кто-то из более известных поклонников и говорит: «Слушай, я вот пересмотрел все…» — мне это лестно. Но когда я думаю, что можно было бы с этим вернуться, то понимаю, что теперь буду конкурировать уже с ними. Это к разговору: а вдруг нос сломают мне, а не я? Лучше остаться легендой», — говорит Нагиев.

Однако Рост видит другую причину, препятствующую возобновлению шоу: