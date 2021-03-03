Многим людям неловко смотреть постельные сцены в фильмах вместе с родителями. А теперь представьте, что одна из подобных сцен с вашим участием, и на это смотрят ваши мама и папа. Не очень комфортно, правда? «Рамблер» расскажет, как реагировали родители звезд на откровенные сцены своих детей.

В 2017 году на экраны вышел фильм ужасов «Мама!» с Дженнифер Лоуренс в главной роли. На популярном вечернем американском шоу актриса рассказала ведущему, как смотрела эту картину вместе с отцом в кинотеатре:

«В фильме "Мама!" я не ношу лифчик, и забыла рассказать об этом папе. В кинотеатре его трясло».

Многие зрители узнали об Эмилии Кларк благодаря популярному сериалу «Игра престолов». В нем актрисе нее раз приходилось сниматься обнаженной. Так, однажды ее родители, смотря шестой сезон проекта, были немного расстроены, что героиня Кларк в нем не очень-то много делает. И тогда обиженная Эмилия заявила, что они просто обязаны посмотреть четвертую серию этого же сезона, и сразу же пожалела об этом. Именно в той серии Дейенерис сожгла весь Кхаласар и вышла из шатра без одежды:

«Мой папа сказал: "Опять откровенная сцена?"».

Сначала звезда «Волка с Уолл-стрит» Марго Робби утверждала родителям, что в фильме нет откровенных сцен. А потом решила на случай, если они узнают правду, соврать, что все это дело компьютерной графики:

«Я им сказала, что это графика, якобы мою голову "прилепили" к чужому телу. Правда, потом пришлось во всем признаться».

Нина Добрев

А вот мама актрисы Нины Добрев, которая известна по роли в сериале «Дневники вампира, наоборот дает советы дочери в откровенных сценах. В одном интервью Добрев рассказала, как это было: