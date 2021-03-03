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Как сейчас выглядит секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч 

Клео.Ру 45 минут назад
Долгое время Ракель считалась одной из самых желанных актрис Запада.
Ее невероятно органичный дуэт с актером Жаном Полем Бельмондо покорил сердца больше 40 млн. советских зрителей.
1/6  Ее невероятно органичный дуэт с актером Жаном Полем Бельмондо покорил сердца больше 40 млн. советских зрителей.
Фото: Клео.Ру
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К 23 годам Ракель уже успела развестись. После расставания она оставила фамилию супруга, которая позже прогремела на весь мир.
2/6  К 23 годам Ракель уже успела развестись. После расставания она оставила фамилию супруга, которая позже прогремела на весь мир.
Фото: Клео.Ру
Она решила кардинально изменить судьбу и переехала в Лос-Анджелес. Здесь будущая звезда начала ходить на кинопробы. В начале ей давали эпизодические роли, а спустя 3 года взяли на роль сразу в две ленты: «Миллион лет до нашей эры», и «Фантастическое путешествие».
3/6  Она решила кардинально изменить судьбу и переехала в Лос-Анджелес. Здесь будущая звезда начала ходить на кинопробы. В начале ей давали эпизодические роли, а спустя 3 года взяли на роль сразу в две ленты: «Миллион лет до нашей эры», и «Фантастическое путешествие».
Фото: Клео.Ру
Ракель стала заложницей своего образа. Никто не хотел доверять ей драматические роли. Из всех последующих сыгранных героинь можно отметить только Констанцию в ленте «Три мушкетера». Эту работу актрисы отметили престижной наградой. Она получила Золотой глобус.
4/6  Ракель стала заложницей своего образа. Никто не хотел доверять ей драматические роли. Из всех последующих сыгранных героинь можно отметить только Констанцию в ленте «Три мушкетера». Эту работу актрисы отметили престижной наградой. Она получила Золотой глобус.
Фото: Клео.Ру
В 1977 году на экраны вышел еще один фильм французского режиссера «Чудовище». В нем Ракель сыграла вместе с Жаном Полем Бельмондо. Их тандем оказался прекрасным. Фильм показали в СССР. Очаровательная красотка пленила сердца наших соотечественников.
5/6  В 1977 году на экраны вышел еще один фильм французского режиссера «Чудовище». В нем Ракель сыграла вместе с Жаном Полем Бельмондо. Их тандем оказался прекрасным. Фильм показали в СССР. Очаровательная красотка пленила сердца наших соотечественников.
Фото: Клео.Ру
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В прошлом году Ракель исполнилось 79 лет. Сегодня это активная женщина, которая продолжает следить за собой. Все эти годы у красотки не было отбоя от поклонников. Только замуж она выходила четыре раза.
6/6  В прошлом году Ракель исполнилось 79 лет. Сегодня это активная женщина, которая продолжает следить за собой. Все эти годы у красотки не было отбоя от поклонников. Только замуж она выходила четыре раза.
Фото: Клео.Ру
Ее невероятно органичный дуэт с актером Жаном Полем Бельмондо покорил сердца больше 40 млн советских зрителей. Долгое время Ракель считалась одной из самых желанных актрис Запада. Постеры с ее изображением раскупали огромными тиражами. Многим интересно, как выглядит знаменитость сейчас.
Ракель Уэлч родилась в начале сентября в 40-х годах прошлого века в Чикаго. Девочка росла невероятно привлекательной и уже подростком принимала участие во всевозможных конкурсах красоты.
К 23 годам Ракель уже успела развестись. После расставания она оставила фамилию супруга, которая позже прогремела на весь мир.
После первой неудачи на любовном фронте девушка не отчаялась. Она решила кардинально изменить судьбу и переехала в Лос-Анджелес. Здесь будущая звезда начала ходить на кинопробы. В начале ей давали эпизодические роли, а спустя 3 года взяли на роль сразу в две ленты: «Миллион лет до нашей эры», и «Фантастическое путешествие».
Ее образы были кардинально разными, но больше всего зрителям по душе пришлась роковая красотка, одетая в меховые шкуры. Постеры к этому фильму разлетались огромными тиражами. Актрису хотели видеть не только в Голливуде. За ней гонялись режиссеры из Европы.
Ракель стала заложницей своего образа. Никто не хотел доверять ей драматические роли. Из всех последующих сыгранных героинь можно отметить только Констанцию в ленте «Три мушкетера». Эту работу актрисы отметили престижной наградой. Она получила «Золотой глобус».
В 1977 году на экраны вышел еще один фильм французского режиссера «Чудовище». В нем Ракель сыграла вместе с Жаном Полем Бельмондо. Их тандем оказался прекрасным. Фильм показали в СССР. Очаровательная красотка пленила сердца наших соотечественников. Правда, после этой картины знаменитость пропала с экранов.
Одной из причин, почему знаменитость перестала сниматься в полнометражных фильмах, считали скандал, произошедший на съемочной площадке. Якобы актрису обвинили в непрофессионализме, а она заявила, что больше не будет сниматься.
Артистка на самом деле пропала с экранов на 20 лет. Все это время актриса продолжала сниматься в телесериалах и играла в театре. Позже зрители других стран увидели ее лишь в 2000-х в фильме «Блондинка в законе».
Ее последняя работа, вышедшая на экран, датирована 2017 годом. Фильм не был таким кассовым, как предыдущие работы, и широкого успеха не имел.
В прошлом году Ракель исполнилось 79 лет. Сегодня это активная женщина, которая продолжает следить за собой. Все эти годы у красотки не было отбоя от поклонников. Только замуж она выходила четыре раза.
У артистки родилось двое детей: сын и дочь. Сейчас это уже взрослые люди. Проживет знаменитость в Лос-Анджелесе. Ракель продвигает собственный бренд косметики и получает дивиденды от автобиографии.
Выглядит она намного моложе паспортного возраста. У Ракель есть возможности и желание сохранять красоту, поэтому она часто посещает хирургов и косметологов.
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Комментарии
Актеры , Фото , Блондинка в законе , Миллион лет до нашей эры , Три мушкетера
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