Три любимые женщины Олега Даля 

Актера Олега Даля считают не только одной из ярких, но и весьма противоречивых фигур советского театра и кино. С одной стороны — тонкий и ранимый, с другой — задиристый и резкий, но при этом необычайно талантливый. Несмотря на то, что артист имел довольно большую армию поклонниц, ему долго не удавалось найти личное счастье. "Рамблер" расскажет о трех главных женщинах в жизни Даля.

Первой серьезной любовью советской звезды можно назвать актрису Нину Дорошину, которая стала его женой. Но этот союз, по сути, даже нельзя назвать настоящим браком. Влюбившись в девушку, Олег представил ее своим родителям, и вскоре была назначена дата свадьбы, которая и состоялась в 1963 году.

В день церемонии невеста неожиданным образом исчезла прямо с торжества. Причем не одна, а с Олегом Ефремовым , и половину вечера на собственной свадьбе Даль провел в полном одиночестве, чувствуя себя ни в своей тарелке. Правда, потом невеста объявилась, как ни в чем не бывало, но жених понял, что обманут самым наглым образом. В отместку, он сам исчез после свадьбы, и не появлялся дома три дня, но новоиспеченные супруги так и не выяснили потом отношения, и, промучившись неделю, расстались.

Неудачная жениться сильно отразилась на характере актера, который и так был не простым, а в глазах его появилась тоска, которая стала съедать его изнутри.

Вот почему, когда ему на жизненном пути повстречалась актриса Татьяна Лаврова, и вскоре стала его женой, ей так и не удалось ни растопить сердце Даля, ни смириться с его тяжелым характером и пьянством, которое к тому времени стало частым спутником актера.

Елизавета Апраксина

Разочаровавшийся в семейных отношениях, и в женщинах в том числе, Олег не надеялся устроить свою личную жизнь, но, тем не менее, счастье ему улыбнулось.

На съемках фильма «Король Лир» он познакомился с Елизаветой Апраксиной, которая была монтажером съемочной группы. Даль сразу обратил на неё внимание, а она не могла поверить, что понравилась такому красавцу, на которого заглядывались многие женщины.

Влюбленные не стали тянуть со свадьбой и в 1969 году расписались. Как ни странно, но именно этой женщине удалось подобрать ключик и к сердцу, и к душе этого талантливого, но такого непростого человека. Супругам удалось сохранить чувство влюбленности на протяжении всей своей семейной жизни, а поскольку детей у них не было, то Елизавета все свою любовь и заботу отдала мужу. Она часто сопровождала его на съемках, следила, чтобы он не устал, не замерз, не проголодался, да и сам Даль, всегда относился к ней с огромной нежностью.