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Как актер Николай Денисов повторил судьбу своего героя в реальной жизни 

Александра Нечаева 3 часа назад
Как актер Николай Денисов повторил судьбу своего героя
Фото: Кадр из фильма "Сентиментальный роман"
Он стал актером вопреки всему. Никто не мог подумать, что хулиган и двоечник из семьи обычных рабочих, в которой постоянно были ссоры, поступит в театральный институт. Но желание Николая Денисова лицедействовать было настолько сильным, что в Щукинское училище он поступил, правда, со второй попытки. А затем получил предложение сняться в картине, ставшей для него судьбоносной во всех смыслах этого слова. История актера — в материале «Рамблера».
Звездной ролью Николая Денисова стала роль Шуры Себастьянова в фильме Игоря Масленникова «Сентиментальный роман». Режиссер пригласил сниматься студента и не прогадал. А для самого Николая эта роль стала знаковой во всех смыслах: он удивительно точно повторил в реальной жизни судьбу своего героя.
По сюжету Шура Себастьянов влюбляется в красавицу Зою, героиню Елены Прокловой. И эта же влюбленность нашла воплощение и в реальной жизни. Денисов был очарован своей партнершей по фильму: красивая, уверенная в себе (Проклова уже в то время служила во МХАТе), кокетливая, готовая всегда помочь, Елена взяла шефство над молодым актером. Денисов серьезно влюбился, пытался скрывать, но постоянно выдавал себя, жил от встречи до встречи с Еленой. Их отношения развивались в точности так же, как у экранных героев. При этом у обоих были семьи.
В Москве служебный роман сошел на нет. Денисов, страдал, понимая, что продолжения отношений не будет. Николай даже признавался, что порой думал, будто режиссер фильма нарочно подговорил Проклову влюбить в себя молодого партнера, чтобы их отношения на экране были максимально достоверны.
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Актеры , Игорь Масленников , Николай Денисов , Елена Проклова
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