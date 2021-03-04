Судьба Александра Баширова, главного «чудика» отечественного кино 

65-летнего Александра Баширова многие зрители знают по различным клоунским ролям в кино, которые часто показывают его несолидным человеком. Сам актер дурной славы не чурается: он успешно реализовал себя в кинематографе, имеет армию фанатов, которые уважают его за талант. Да и личная жизнь у Баширова сложилась удачно.

Артист родился в деревне Согом Тюменской области. После развода родителей Александра воспитывали мать и дед-инвалид. Отцовского воспитания мальчику не хватало. Мать с утра до ночи работала, а потому уже в третьем классе Баширов пристрастился к вредным привычкам. При этом Александр рос творческим ребенком: увлекался литературой, рисованием, занимался в различных кружках.

После школы Баширов отправился покорять Ленинград, намереваясь отучиться на художника. Экзамены он провалил, но из города уезжать не собирался. Александр поступил в ПТУ, а после окончания учебы работал по специальности — плиточником на заводе в Выборге. В 1979 году он поступил в Тюменский государственный институт по специальности «Русский язык и литература», но недоучился и ушел в армию.

В 1984 году Баширов стал студентом режиссерского факультета ВГИКа. Уже в те времена его оценивали как талантливого актера, а потому часто приглашали сниматься в кино. Зрителям Баширов запомнился благодаря своим ролям чудаковатых личностей, которые, на первый взгляд, могут отталкивать. К примеру, первую роль (персонаж по имени Чудик) Александр сыграл в фильме «Чужая белая и рябой» (1986). С тех пор за ним и закрепилось звание главного чудика отечественного кинематографа. Часто актера называют и дебоширом за его скандальные выходки.

Также Александр Баширов снялся во многих культовых фильмах. В числе его киноработ такие проекты, как «Асса» (1987), «Сестры» (2001), «Мастер и Маргарита» (2005), «Груз 200» (2007), «Домашний арест» (2018).

В начале 90-х Александр преподавал в Колумбийском университете. Актер уехал туда вместе со своей супругой Сарой Венди Ньютон, которая приезжала на стажировку в Москву. В этом браке у пары родился сын Кристофер. Баширов не стал надолго задерживаться за границей — его тянуло на Родину, поэтому супруги развелись.

Клео.Ру

Во второй раз Баширов женился на солистке группы «Колибри» Инне Волковой. Совсем недавно они с супругой отмечали серебряную свадьбу. У пары есть дочь Александра-Мария, которая также отучилась на режиссерском факультете ВГИКа.

Александр Баширов и по сей день активно снимается в кино. Его фильмография насчитывает уже более 160 ролей. Баширов является востребованным актером. Его рады видеть в своих кинопроектах любые режиссеры.