Как сейчас выглядит звезда фильма «Данди по прозвищу „Крокодил“» 

1/6 Главную героиню сыграла актриса Линда Козловски. В конце 80-х она стала кумиром для сотен тысяч зрителей, но позже ее в кино уже не видели. Что случилось с артисткой и где она сейчас? Фото: Кадр из фильма из фильма «Данди по прозвищу "Крокодил"»

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2/6 Линда Козловски стала известна широкому зрителю в конце 80-х годов, когда на большие экраны вышел фильм «Данди по прозвищу "Крокодил"». На тот момент это был один из лидеров мирового проката в кинематографе. В 1988 году оценить это творение смогли советские зрители. Фото: Кадр из фильма из фильма «Данди по прозвищу "Крокодил"»

3/6 Стоит сразу стоить отметить, что роль журналистки ей досталась не просто так. Нужна была малоизвестная девушка, и один из создателей фильма, Пол Хоган, сыгравший в нем главную роль, выбрал приглянувшуюся ему Козловски. Фото: Кадр из фильма из фильма «Данди по прозвищу "Крокодил"»

4/6 У них завязались отношения, которые завершились браком. Позже они сыграли во второй части и еще в одной ленте «Почти ангел». Такого ошеломительного успеха картина не имела. Фото: Кадр из фильма из фильма «Почти ангел»

5/6 На протяжении 10 лет звезда практически не снималась. Зрители увидели ее только в 2001 году, когда было принято решение снять третью часть приключенческого фильма. Актриса вновь появилась на экранах вместе с Хоганом. Актеры прожили вместе еще 13 лет. Фото: Кадр из фильма из фильма «Данди по прозвищу "Крокодил"»

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