Как сейчас выглядит звезда фильма «Данди по прозвищу „Крокодил“» 

Главную героиню сыграла актриса Линда Козловски. В конце 80-х она стала кумиром для сотен тысяч зрителей, но позже ее в кино уже не видели. Что случилось с артисткой и где она сейчас?
Линда Козловски стала известна широкому зрителю в конце 80-х годов, когда на большие экраны вышел фильм «Данди по прозвищу "Крокодил"». На тот момент это был один из лидеров мирового проката в кинематографе. В 1988 году оценить это творение смогли советские зрители. Роковая западная красотка пленила многих.
Интересно, что первый дебют актрисы на экране состоялся незадолго до громкой премьеры. Фильм о Данди вышел в американский прокат в 1986 году, а она впервые оказалась на съемочной площадке в 1982 году.
Стоит сразу стоить отметить, что роль журналистки ей досталась не просто так. Нужна была малоизвестная девушка, и один из создателей фильма, Пол Хоган, сыгравший в нем главную роль, выбрал приглянувшуюся ему Козловски.
У них завязались отношения, которые завершились браком. Позже они сыграли во второй части и еще в одной ленте «Почти ангел». Такого ошеломительного успеха картина не имела.
Линда выглядела в кадре уже не так ярко. По задумке она должна была быть брюнеткой.
На протяжении 10 лет звезда практически не снималась. Зрители увидели ее только в 2001 году, когда было принято решение снять третью часть приключенческого фильма. Актриса вновь появилась на экранах вместе с Хоганом. Актеры прожили вместе еще 13 лет.
Линда призналась, что ее карьера не сложилась так, как хотелось. Актрисе предлагали роли, но, по ее мнению, они были жалкими и нелепыми. Козловски не захотела воплощать предложенных ей персонажей на экране.
В 2014 году пара развелась. На тот момент у них уже было совместно нажитое имущество, счета и ребенок. Пара развелась мирно. Хофман оставил себе права на экранизированную трилогию, а Линде заплатил за это 6 млн долларов отступных. На эти деньги звезда приобрела в Европе несколько пляжей и стала заниматься туристическим бизнесом.
На сегодняшний день Козловски состоит в отношениях с марокканцем. Мужчина — ее деловой партнер. В 2019 году звезда говорила о своем желании перебраться в Марокко на ПМЖ.
Кстати, Линда больше не блондинка. Она красит волосы в рыжеватый тон. Женщина немного поправилась, но при этом выглядит ухоженной и жизнерадостной.