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Как звезда «Интердевочки» выжила после остановки сердца 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Сегодня Елене Яковлевой исполнилось 60 лет. Актриса прославилась после роли Тани Зайцевой в фильме Петра Тодоровского "Интердевочка". Тогда ей было 28 лет. Сейчас на счету народной артистки уже более 60 фильмов и 30 телесериалов, и она до сих пор является востребованной актрисой в российском кинематографе. Однако в ее жизни не всегда все шло гладко. Например, однажды Елена Яковлева пережила клиническую смерть. Подробнее — в материале "Рамблера".
Несколько лет назад появились слухи, якобы Елена Яковлева умерла. Такой дезинформации поспособствовало интервью, в котором актриса рассказала о пережитой клинической смерти. Как-то раз ей стало плохо на сцене театра, и ее экстренно госпитализировали в больницу. Оказалось, что у Яковлевой скрытая язва желудка, и ей необходима срочная операция. Однако во время хирургического вмешательства у нее остановилось сердце.

«Страха я не испытывала совсем. Впереди маячил яркий свет. Меня тянуло к нему любопытство. Все эти ощущения трудно передать словами. Вскоре пришлось возвращаться — я пришла в себя», — приводит слова артистки издание StarHit.

Тогда благодаря врачам актрису удалось спасти и вернуть к жизни, но это был далеко не единственный раз, когда она сталкивалась с проблемами со здоровьем. Например, однажды она сломала два ребра и потеряла на три месяца голос.
Кстати, актриса не против пластических операций и периодически к ним прибегает, чтобы сохранить свою молодость. В 40 лет Яковлева убрала мешки под глазами, а еще через год сделала себе круговую подтяжку.

«Периодически я делаю "уколы красоты", но из-за напряженного графика нарушаю системность и пропускаю инъекции. Понимаю, что не смогу убежать от возраста», — рассказывала актриса.

Видео дня. Актрисы, которых все ненавидят
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Актеры , Фото , Петр Тодоровский , Елена Яковлева
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