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Друг Безрукова сообщил, как актер пережил сердечный приступ на сцене 

Даня Виттиг 18 минут назад
Друг Безрукова сообщил, как актер пережил сердечный приступ на сцене
Фото: кадр из сериала "Бригада"
Актер Дмитрий Дюжев в эфире программы «Мой герой» рассказал, что его близкий друг 47-летний театральный режиссер Сергей Безруков перенес сердечный приступ прямо на сцене. Его слова передает Teleprogramma.pro.
По мнению товарища, все дело в том, что Безруков очень сильно вкладывается в работу и может "умереть на глазах у зрителя".

«У Сергея во время съемок после команды «Начали!» мгновенно меняются глаза. Как он умеет играть, переживать на сцене! Равных ему еще не встречал. Сережа может умереть на глазах у зрителя, у него даже был сердечный приступ на сцене, потому что он весь в этом и на меньшее не соглашается».

Напомним, что Безруков уже долгие годы руководит художественным Московским губернским театром, который особо не приносит денег.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Безруков пережил пандемию.
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