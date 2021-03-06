Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Теперь на японке: актер Николас Кейдж женился в пятый раз 

Даня Виттиг 2 часа назад
Теперь на японке: актер Николас Кейдж женился в пятый раз
Фото: кадр из фильма "Призрачный гонщик"
Актер Николас Кейдж женился в пятый раз, его избранницей стала 26-летняя Рико Шибату. Об этом сообщает Daily Star.
Новая жена Кейджа всего на четыре года моложе его старшего сына. Пара поженилась в Лас-Вегасе, а девушка взяла фамилию знаменитого актера.
@nicolascagefans
Кейдж рассказал, что до этого по вынужденным причинам они разъехались на полгода и даже планировали пожениться по FaceTime, но все обошлось. Актер подарил девушке кольцо с черным бриллиантом.
Ранее "Рамблер" сообщал о фильмах, в которых снялся один актер.
Видео дня. Актрисы, которых все ненавидят
Актеры , Николас Кейдж
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как сложилась судьба звезды фильма «Три толстяка»
06:10
Как сложилась судьба звезды фильма «Три толстяка»
Актеры
Как изменились актеры фильма «Такси» спустя 23 года
08:22
Как изменились актеры фильма «Такси» спустя 23 года
Актеры
Детали «Царя скорпионов, которые заметили лишь взрослые
09:46
Детали «Царя скорпионов, которые заметили лишь взрослые
Фильмы
Где сейчас знаменитые участники «Фабрики звезд»
03:00
Где сейчас знаменитые участники «Фабрики звезд»
ТВ
Хорошие сериалы, которые уже вышли в этом году
10:13
Хорошие сериалы, которые уже вышли в этом году
Сериалы
В фильме «Гарри Поттер» обнаружен подлог
00:39
В фильме «Гарри Поттер» обнаружен подлог
Фильмы
Нелепые ответы, которые давали участники шоу «Такси»
11:48
Нелепые ответы, которые давали участники шоу «Такси»
ТВ
Как сложилась судьба Панаса Петровича из «Королевы бензоколонки»
04:57
Как сложилась судьба Панаса Петровича из «Королевы бензоколонки»
Актеры
Актрисы, которых все ненавидят
10:48
Актрисы, которых все ненавидят
Актеры
Зачем актер из «Чернобыля» принял ислам
04:29
Зачем актер из «Чернобыля» принял ислам
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение