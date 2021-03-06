Теперь на японке: актер Николас Кейдж женился в пятый раз 

Актер Николас Кейдж женился в пятый раз, его избранницей стала 26-летняя Рико Шибату. Об этом сообщает Daily Star.

Новая жена Кейджа всего на четыре года моложе его старшего сына. Пара поженилась в Лас-Вегасе, а девушка взяла фамилию знаменитого актера.

@nicolascagefans

Кейдж рассказал, что до этого по вынужденным причинам они разъехались на полгода и даже планировали пожениться по FaceTime, но все обошлось. Актер подарил девушке кольцо с черным бриллиантом.