Макеева выходит замуж

«Я сказала «Да!». Я люблю тебя, ты самый прекрасный и замечательный человек во вселенной! Я никогда не думала, что Рома решится на такое, но он встал на колено при всем зале и главное при моих и своих родителях и вся труппа разревелась. Я горжусь тобой, мой любимый!», — написала Макеева.