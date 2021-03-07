«Жора — ты же тонкий человек. Среди вас много умных, тонких, понимающих, слышащих людей. Неужели вы ничего не ощутили? Я это сделал осознанно. Хотел понять насколько вас, выражающих свою гражданскую позицию, реально интересует судьба страны — ее прошлое, настоящее, будущее… Наша передача шла больше часа. Неужели вас не заинтересовало, то, что мы говорили про 90-е годы, та нищета, которая была 20 лет назад… Из всего пласта, который мы подняли в прошлом "Бесогоне", вы пропустили все. Абсолютно все — кроме себя самих», — сказал Никита Михалков.