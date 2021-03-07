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Актеры обвинили Михалкова во лжи по поводу их зарплат 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Режиссер Никита Михалков рассказал, что после того, как он озвучил зарплаты некоторых российских артистов, на него посыпался негатив и жалобы от них. Об этом он заявил в выпуске своей авторской программы "Бесогон".
Как ранее сообщил Михалков, актриса Александра Бортич получает 200 тысяч рублей за смену, Павел Деревянко — 300 тысяч, а Антон Лапенко — 200-250 тысяч. После обнародования этой информации знаменитости начали писать ему гневные письма. Однако народный артист не понял такую реакцию. Больше всего его удивило, как повел себя режиссер Жора Крыжовников:

«Жора — ты же тонкий человек. Среди вас много умных, тонких, понимающих, слышащих людей. Неужели вы ничего не ощутили? Я это сделал осознанно. Хотел понять насколько вас, выражающих свою гражданскую позицию, реально интересует судьба страны — ее прошлое, настоящее, будущее… Наша передача шла больше часа. Неужели вас не заинтересовало, то, что мы говорили про 90-е годы, та нищета, которая была 20 лет назад… Из всего пласта, который мы подняли в прошлом "Бесогоне", вы пропустили все. Абсолютно все — кроме себя самих», — сказал Никита Михалков.

Ранее "Рамблер" сообщал, что друг Безрукова сообщил, как актер пережил сердечный приступ на сцене.
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Актеры , Видео , Антон Лапенко , Павел Деревянко , Александра Бортич , Никита Михалков , Жора Крыжовников
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