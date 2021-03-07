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Арзамасова рассказала, как опозорилась на церемонии награждения 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Арзамасова рассказала, как опозорилась на церемонии награждения
Фото: Вечерняя Москва
Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова рассказала, как опозорилась во время одной из церемоний награждения. Историей она поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети Instagram.
По словам актрисы, вечер перед выступлением она учила текст, где Арзамасова встретила непростое слово, которое не смогла произнести с первого раза. Перед выходом на сцену сценарий был заменен. В новом варианте это слово встречалось еще чаще.

— На сцене в торжественной обстановке перед лицом уважаемой публики и министром отрасли при первом же упоминании термина язык мой завернулся в трубочку и выговорить его не смог, — написала актриса.

Она также отметила, что ее соведущий пытался разрядить атмосферу и пошутил, что актриса еще слишком молода для таких слов.
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Актеры , Папина дочка , Елизавета Арзамасова
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