Ширвиндт назвал последние слова Миронова перед смертью 

"Я все помню, как вчера. Физически ощущения помню, и его последние слова: "Шура, голова", — рассказал Ширвиндт.

Худрук театра и Андрей Миронов были на гастролях в Риге в 1987 году. На сцене в Рижской опере актер потерял сознание, и его госпитализировали в больницу. 47-летнему артисту диагностировали кровоизлияние в мозг. Через два дня Андрей Миронов умер.