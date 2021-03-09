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Ширвиндт назвал последние слова Миронова перед смертью 

Анна Арсеньева 8 часов назад
Ширвиндт назвал последние слова Миронова перед смертью
Фото: globallookpress.com
Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт вспомнил последние слова, которые произнес актер Андрей Миронов перед смертью. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

"Я все помню, как вчера. Физически ощущения помню, и его последние слова: "Шура, голова", — рассказал Ширвиндт.

Худрук театра и Андрей Миронов были на гастролях в Риге в 1987 году. На сцене в Рижской опере актер потерял сознание, и его госпитализировали в больницу. 47-летнему артисту диагностировали кровоизлияние в мозг. Через два дня Андрей Миронов умер.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Агутин рассказал, почему поссорился с Градским на "Голосе".
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Актеры , Голоса , Голос , Александр Ширвиндт , Андрей Миронов
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