10 марта актрисе Шэрон Стоун исполняется 53 года. Девушка прославилась уже во взрослом возрасте благодаря съемкам в фильме "Основной инстинкт". Она осмелилась сыграть в этой картине и не пожалела. "Рамблер" рассказывает о Шэрон Стоун то, чего вы не знали.

До того, как стать актрисой, Стоун работала моделью и кассиром в "Макдоналдсе" . Звезда этого не стесняется и открыто рассказывает о том, как продавала бургеры с картошкой.

От съемок в "Основном инстинкте" отказались все знаменитые актрисы. Они посчитали роль и фильм слишком откровенными, но Стоун была непопулярна, поэтому это был ее шанс прославится. В качестве актрисы на эту роль режиссер рассматривал Джулию Робертс Мишель Пфайффер и Мэг Райан.

У Шэрон Стоун самый высокий IQ в Голливуде, который составил 154 балла (при среднестатистических 100-110). Такой же IQ был у Альберта Эйнштейна

Актриса воспитывает троих детей, но все они ей не родные. Она пережила несколько выкидышей и так и не смогла родить. Детей Стоун практически не показывает на публике и держит их жизнь в тайне.