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Работа в McDonald's и самый высокий IQ: Шэрон Стоун — 53 года 

Елизавета Назарова 7 часов назад
10 марта актрисе Шэрон Стоун исполняется 53 года. Девушка прославилась уже во взрослом возрасте благодаря съемкам в фильме "Основной инстинкт". Она осмелилась сыграть в этой картине и не пожалела. "Рамблер" рассказывает о Шэрон Стоун то, чего вы не знали.
До того, как стать актрисой, Стоун работала моделью и кассиром в "Макдоналдсе". Звезда этого не стесняется и открыто рассказывает о том, как продавала бургеры с картошкой.
От съемок в "Основном инстинкте" отказались все знаменитые актрисы. Они посчитали роль и фильм слишком откровенными, но Стоун была непопулярна, поэтому это был ее шанс прославится. В качестве актрисы на эту роль режиссер рассматривал Джулию Робертс, Мишель Пфайффер и Мэг Райан.
У Шэрон Стоун самый высокий IQ в Голливуде, который составил 154 балла (при среднестатистических 100-110). Такой же IQ был у Альберта Эйнштейна.
Актриса воспитывает троих детей, но все они ей не родные. Она пережила несколько выкидышей и так и не смогла родить. Детей Стоун практически не показывает на публике и держит их жизнь в тайне.
Видео дня. Где сейчас знаменитые участники «Фабрики звезд»
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Актеры , Фото , Мишель Пфайффер , Шэрон Стоун , Альберт Эйнштейн , Джулия Робертс , McDonald's
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