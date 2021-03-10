Умер актер из фильма «Летят журавли» Николай Сморчков 

Николай Сморчков, известный по роли в фильме "Летят журавли", скончался на 91 году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России:
"Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами",
— говорится в некрологе.
Незадолго до смерти актер заразился коронавирусом. Помимо роли в картине "Летят журавли" известность Сморчкову принесли такие фильмы, как "Пять дней — пять ночей", "Война и мир", "Кремлевские курсанты" и другие.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что умерла экс-солистка группы Little Big.