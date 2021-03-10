Умер актер из фильма «Летят журавли» Николай Сморчков 

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"Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами",

— говорится в некрологе.

Незадолго до смерти актер заразился коронавирусом. Помимо роли в картине "Летят журавли" известность Сморчкову принесли такие фильмы, как "Пять дней — пять ночей", "Война и мир", "Кремлевские курсанты" и другие.