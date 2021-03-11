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Шахназаров подтвердил, что актеры могут получать до 300 тысяч рублей в день 

Даня Виттиг 9 часов назад
Шахназаров подтвердил, что актеры могут получать до 300 тысяч рублей в день
Фото: Globallookpress.com
Режиссер Карен Шахназаров в эфире программы «Пари с Дианой Кади» на радио «Комсомольская правда» подтвердил слова Никиты Михалкова о том, что некоторые актеры получают по 150-300 тысяч рублей за один съемочный день.

«У артистов может быть 150-300 тысяч за съемочный день… Но они же не постоянно их получают. Артист может сняться 20 съемочных дней за полгода или за год. И все».

Как отметил Карен Шахназаров, по своим политическим взглядам он ближе к позиции Никиты Михалкова и также отметил, что большинство артистов придерживаются прозападных взглядов. И у многих из них есть недвижимость в Европе.
По его мнению, они боятся, что в один прекрасный день им просто запретят туда ездить. В то же время Шахназаров призвал не записывать в непатриоты всех, у кого есть квартиры на Западе.
Ранее "Рамблер" сообщал, в чем актеры обвинили Михалкова.
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