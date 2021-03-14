74-летняя американская актриса Сьюзан Луччи, известная по роли Эрики Кейн в телесериале «Все мои дети», удивляет весь мир своей невероятной формой.
Действительно, женщина выглядит едва ли не на 30 лет младше: стройная точеная фигура, белозубая улыбка и копна каштановых волос. При этом Сьюзан не выглядит "до ужаса перекроенной", как многие звезды в почтенном возрасте.
Десятки тысяч лайков набирают ее фото, на которых Сьюзан позирует в купальнике. Люди наперебой восхищаются внешностью звезды и ее роскошной счастливой жизнью.
Сьюзан, и правда, живет, как молодая девушка: ходит на свидания с 83-летним мужем, загорает, любит шопинг и ходит на светские приемы в роскошных платьях.
«Сьюзан, какого черта? Ты выглядишь потрясающе!», «Идеальная», «Какая потрясающая фигура!», «Ты просто красотка», «Сьюзан, ты выглядишь точно так же, как и в самом первом эпизоде сериала», «Вау! Неподвластна времени», — пишут восхищенные подписчики в комментариях.