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Свидания и вечеринки: эффектная 74-летняя актриса удивляет всех стройным телом и роскошной жизнью

Диана Товсепова
2 часа назад
74-летняя американская актриса Сьюзан Луччи, известная по роли Эрики Кейн в телесериале «Все мои дети», удивляет весь мир своей невероятной формой.
Только взгляните на эту красавицу!
1/7 Только взгляните на эту красавицу!
Фото: @therealsusanlucci
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Представьте, что американской актрисе Сьюзан Луччи 74 года!
2/7 Представьте, что американской актрисе Сьюзан Луччи 74 года!
Фото: @therealsusanlucci
Вся страна восхищается идеальной форме актрисы в таком почтенном возрасте.
3/7 Вся страна восхищается идеальной форме актрисы в таком почтенном возрасте.
Фото: @therealsusanlucci
Многие считают, что Сьюзан выглядит просто потрясающе для своих лет.
4/7 Многие считают, что Сьюзан выглядит просто потрясающе для своих лет.
Фото: @therealsusanlucci
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При этом женщина живет самой полноценной жизнь. Она веселится с друзьями...
5/7 При этом женщина живет самой полноценной жизнь. Она веселится с друзьями...
Фото: @therealsusanlucci
...ходит на свидания с мужем
6/7 ...ходит на свидания с мужем
Фото: @therealsusanlucci
И щеголяет в роскошных нарядах. Согласитесь, они ей безумно подходят!
7/7 И щеголяет в роскошных нарядах. Согласитесь, они ей безумно подходят!
Фото: @therealsusanlucci
Действительно, женщина выглядит едва ли не на 30 лет младше: стройная точеная фигура, белозубая улыбка и копна каштановых волос. При этом Сьюзан не выглядит "до ужаса перекроенной", как многие звезды в почтенном возрасте.
Десятки тысяч лайков набирают ее фото, на которых Сьюзан позирует в купальнике. Люди наперебой восхищаются внешностью звезды и ее роскошной счастливой жизнью.
Сьюзан, и правда, живет, как молодая девушка: ходит на свидания с 83-летним мужем, загорает, любит шопинг и ходит на светские приемы в роскошных платьях.
«Сьюзан, какого черта? Ты выглядишь потрясающе!», «Идеальная», «Какая потрясающая фигура!», «Ты просто красотка», «Сьюзан, ты выглядишь точно так же, как и в самом первом эпизоде сериала», «Вау! Неподвластна времени», — пишут восхищенные подписчики в комментариях.
Актеры,Фото,Сьюзан Луччи,
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