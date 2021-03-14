74-летняя американская актриса Сьюзан Луччи , известная по роли Эрики Кейн в телесериале «Все мои дети», удивляет весь мир своей невероятной формой.

1/7 Только взгляните на эту красавицу! Фото: @therealsusanlucci Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Представьте, что американской актрисе Сьюзан Луччи 74 года! Фото: @therealsusanlucci 3/7 Вся страна восхищается идеальной форме актрисы в таком почтенном возрасте. Фото: @therealsusanlucci 4/7 Многие считают, что Сьюзан выглядит просто потрясающе для своих лет. Фото: @therealsusanlucci Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 При этом женщина живет самой полноценной жизнь. Она веселится с друзьями... Фото: @therealsusanlucci 6/7 ...ходит на свидания с мужем Фото: @therealsusanlucci 7/7 И щеголяет в роскошных нарядах. Согласитесь, они ей безумно подходят! Фото: @therealsusanlucci

Действительно, женщина выглядит едва ли не на 30 лет младше: стройная точеная фигура, белозубая улыбка и копна каштановых волос. При этом Сьюзан не выглядит "до ужаса перекроенной", как многие звезды в почтенном возрасте.

Десятки тысяч лайков набирают ее фото, на которых Сьюзан позирует в купальнике. Люди наперебой восхищаются внешностью звезды и ее роскошной счастливой жизнью.

Сьюзан, и правда, живет, как молодая девушка: ходит на свидания с 83-летним мужем, загорает, любит шопинг и ходит на светские приемы в роскошных платьях.