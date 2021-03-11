Российские актеры, которые пошли в армию, уже будучи знаменитыми 

Всем известно, что раньше артист мог не получить работу в театре из-за призывного возраста. Однако сейчас звезды, благодаря своему статусу, могут спокойно «косить» от службы. А кто из российских актеров не стал этого делать?

Известный актер и режиссер, чья биография была крайне насыщенна, отлынивать от армии не стал. На военную службу Михалков поступил добровольцем. Ему на тот момент уже было 27 лет: за плечами высшее образование и несколько успешных фильмов. Служил актер на Камчатке на флоте. Сослуживцы Михалкова отмечают, что тот с радостью участвовал в художественной самодеятельности и регулярно выступал с концертами. В армии режиссер пробыл всего год, после чего уехал на съемки, но так и не вернулся.

В армию Алексей Кравченко попал уже после того, как снялся в военной драме «Иди и смотри» (1985). Он специально не продолжил актерскую карьеру. Сначала Кравченко окончил ПТУ, а затем три года отслужил в ВМФ. По словам Алексея, тогда все командиры сильно удивились: как это к ним мог попасть знаменитый актер. Они не давали ему никаких поблажек — служил Алексей Кравченко в таких же условиях, как и все. И этот опыт не раз пригодился ему в будущем на съемочной площадке.

Актер и телеведущий тоже был в армии, несмотря на свой статус звезды. Игорь Угольников попал на службу, будучи ведущим актером театра. Причем коллеги узнали об этом только через две недели после «исчезновения» мужчины. Терять надолго Угольникова не хотели, а потому подключили все связи, чтобы вернуть обратно. В итоге актера комиссовали.

Сначала актер снялся в знаменитой «9 роте» и только потом он попал в настоящую армию. Вскоре его стали замечать на некоторых постановках. Сам Смольянинов объяснял это увольнительными. Потом выяснилось, что служил актер в «Театре Российской Армии», но его пребывание в армии продлилось всего несколько месяцев.

Он попал на службу, когда уже был довольно узнаваемым актером, объездившим с гастролями весь СССР. Штефанко почти два года отслужил в Подмосковье в рядах инженерных войск. При этом Олег признался, что армейский опыт был не самым ценным — он просто потерял пару лет жизни впустую и лишился некоторых ролей.