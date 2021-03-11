Михалкова из «Уральских пельменей» начала карьеру киносценариста 

Бывшая участница проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова начала карьеру киносценариста. Об этом она сообщила в историях своего Instagram-аккаунта.

Оказывается, девушка не раз писала миниатюры для шоу, однако зрители об этом даже не догадывались. И, покинув юмористическую программу, она сразу же занялась написанием книги «Не говори мужчинам: „НЕТ!“», которая имела успех, снялась в нескольких киноработах и телепроектах, выступила в качестве ведущей «Детского КВН» на СТС.

А теперь Михалкова окончила курсы по сценарному мастерству: