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Михалкова из «Уральских пельменей» начала карьеру киносценариста 

Мария Грибова 6 часов назад
Михалкова из «Уральских пельменей» начала карьеру киносценариста
Фото: РИА Новости
Бывшая участница проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова начала карьеру киносценариста. Об этом она сообщила в историях своего Instagram-аккаунта.
Оказывается, девушка не раз писала миниатюры для шоу, однако зрители об этом даже не догадывались. И, покинув юмористическую программу, она сразу же занялась написанием книги «Не говори мужчинам: „НЕТ!“», которая имела успех, снялась в нескольких киноработах и телепроектах, выступила в качестве ведущей «Детского КВН» на СТС.
А теперь Михалкова окончила курсы по сценарному мастерству:

«Сейчас я уже закончила сценарий, потратив на него три месяца. Сейчас я его забрала из сценарной комиссии. После того, как ты заканчиваешь писать сценарий, его нужно отдать в сценарную комиссию, которая его поправит и даст, возможно, дорогу в большой кинематограф».

Ранее «Рамблер» писал о том, что умер автор музыки к фильму «Гардемарины, вперед!».
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