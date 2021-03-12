Звезды, которых уволили за резкие высказывания

Недавний кейс с увольнением актрисы сериала «Мандалорец» после ее резкой критики властей вновь поднял общественное обсуждение о том, что звезды могут говорить вслух, а от каких публичных рассуждений им лучше воздержаться. Мы решили вспомнить 7 случаев, когда знаменитости лишались работы из-за своего длинного языка.

1/7 Джина Карано Фото: WMJ.RU Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Ким Кэттролл Фото: WMJ.RU 3/7 Меган Фокс Фото: WMJ.RU 4/7 Чарли Шин Фото: WMJ.RU Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Шеннен Доэрти Фото: WMJ.RU 6/7 Терренс Ховард Фото: WMJ.RU 7/7 Хартли Сойер Фото: WMJ.RU

Джина Карано

В начале февраля студия Lucasfilm демонстративно уволила актрису, снимавшуюся в их проекте «Мандалорец» после того, как она сравнила политическую ситуацию в США с фашистской Германией. На волне общественного возмущения звезда удалила публикацию, но, как известно, в XXI веке Интернет помнит все. Пост актрисы был продублирован в Тwitter и стал вирусным в Сети с хештегом «Увольте Джину Карано».

Руководство студии мгновенно отреагировало на общественное возмущение и уволило актрису из проекта. Сама Карано прокомментировала ситуацию в свойственной ей дерзкой манере, заявив, что не отказывается от своих слов и готова отстаивать собственную позицию и дальше.

К слову, Джине не привыкать к скандалам — летом 2020 года актриса и спортсменка была раскритикована за блокировку аккаунтов, поддерживающих движение Black Live Matter. Помимо этого, звезду обвиняли в трансфобии.

Ким Кэттролл

Звезда «Секса в большом городе», возможно, и сама не мечтала сниматься в продолжении знаменитого проекта, но после ее резких высказываний в адрес бывшей коллеги и одного из продюсеров сериала Сары Джессики Паркер у нее и не осталось выбора.

Все началось с того, что работавшие вместе на протяжении шести лет актрисы уже после окончания сериала и выхода двух полнометражных фильмов развязали настоящую войну. Точнее, ее развязала Ким в одностороннем порядке. В 2018 году исполнительница роли Саманты Джонс публично отреклась от дружбы с Паркер, назвав ее «сущим злом».

По словам Ким, Сара годами заставляла коллегу соглашаться на самые откровенные сцены сериала, а вдобавок ощутимо снизила ее гонорар за съемки в двух фильмах-продолжениях. Кэттролл настаивала, что Паркер ведет себя двулично с коллегами, что никакими близкими подругами они никогда не были, а когда в феврале 2018 года родной брат Ким покончил жизнь самоубийством и Сара Джессика публично выразила сожаление о случившемся, Кэттролл отказалась принимать поддержку экс-коллеги, упрекнув ее в неискренности.

Как итог — персонажа Кэттролл официально не будет в продолжении сериала. Даже если сама актриса именно этого и добивалась, поклонники шоу опечалены отсутствием одной из участниц культовой четверки.

Меган Фокс

В 2009 году во время интервью британскому изданию Wonderland Фокс то ли всерьез, то ли в шутку призналась, что режиссер франшизы «Трансформеры» (прославившей ее на весь мир) «на съемочной площадке вел себя как Гитлер», и добавила, что «работа с ним напоминала настоящий кошмар». Майкл Бэй оказался восприимчивым человеком — он не просто обиделся на слова актрисы, но и мгновенно отреагировал на них кардинальной мерой — уволил Фокс из проекта, заменив ее на модель Рози Хантингтон-Уайтли

На замаливание своего грешка у Меган ушло почти 5 лет — только в 2014 году после многочисленных публичных и личных извинений звезды Бэй сжалился и вновь пригласил ее поработать вместе — на этот раз над фильмом «Черепашки-ниндзя». Учитывая, насколько слабым получился фильм и как он провалился в прокате, можно предположить, что постановщик простил Фокс не до конца.

Чарли Шин

Актер-скандалист давно имеет репутацию «сложного» артиста, но именно его громкое увольнение из комедийного сериала «Два с половиной человека» наделало больше всего шума в индустрии. Главной причиной такого радикального решения со стороны руководства стало неприличное поведение Шина , замешанного в развратных половых связях, наркозависимости и мелком хулиганстве (владельцы отелей Лас-Вегаса, которые разгромил актер, до сих пор содрогаются при упоминании его имени).

Добавил масла в огонь Чарли и своими резкими высказываниями в адрес руководства студии Warner Brothers, занимавшейся выпуском сериала. Когда чаша терпения кинобоссов лопнула, они написали юристам Шина 11-страничное письмо, в котором по пунктам перечислили его косяки и назвали «больным человеком, нуждающимся в строгом лечении». Разумеется, такой поворот событий стал фатальным для карьеры актера.

Шеннен Доэрти

Несмотря на то что в 90-е многие звезды частенько чудили на публике, артисты, снимавшиеся на телевидении, вели себя намного спокойнее, чем их киноколлеги. Одним из самых громких кейсов публичного увольнения в тот период стала история, связанная с Шеннен Доэрти. Сперва актриса лишилась центральной роли в молодежном хите «Беверли-Хиллз, 90210» — Доэрти регулярно скандалила с коллегами по сериалу и со съемочной группой. Когда продюсер шоу Аарон Спеллинг устал терпеть выходки актрисы, он ee уволил.

Тем не менее несколько лет спустя Спеллинг подарил Доэрти второй шанс — пригласил ее на роль Прю Холливелл в «Зачарованных». В нем актриса сумела продержаться несколько сезонов, а потом вновь проявила характер: скандалила с коллегами, критиковала шоураннеров сериала в прессе и требовала повысить свой гонорар. Несложно догадаться, что терпения Спеллинга хватило ненадолго, и на этот раз актриса была уволена без права восстановления.

Терренс Ховард

Звезда сериала «Империя» в начале десятых подписал, как тогда казалось, выгодный контракт на три фильма из вселенной «Железного человека». После выхода первой картины стало очевидно, что проект мегауспешен и, вероятно, стоит пересмотреть условия оплаты.

К сожалению, кинобоссы не пошли навстречу Ховарду. Тогда актер решил подключить к спору СМИ — он жаловался в интервью на то, что ему отказываются поднять гонорар, намекал на скупость продюсеров и расовую дискриминацию — мол, главный (и белый) актер проекта Роберт Дауни — младший своей ролью озолотился. В итоге создатели франшизы пошли путем «нет человека — нет проблемы» и убрали Терренса из проекта, заменив его на более сговорчивого (и скромного в своих финансовых аппетитах) Дона Чидла

Хартли Сойер

Кажется, восходящая звезда «Флэша» закончил свою карьеру, так и не успев как следует заявить о себе. Точнее, Хартли наверняка запомнился многим, но в свете некрасивых событий. После съемок в трех сезонах успешного сериала Сойер расслабился и решил, что отныне весь мир лежит у его ног. Как итог артист сам подписал себе приговор в тот момент, когда начал публиковать расистские и мизогинные посты в своем Twitter-аккаунте.