Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Почта

Что стало с Андреем Ждановым из "Не родись красивой"

Мира Маркина
2 часа назад
Комедийно-мелодраматический сериал "Не родись красивой" - один из самых популярных проектов телеканала СТС в 00-х. Современная история Золушки вмиг покорила зрителей, однако даже самые преданные фанаты не знают, что стало с актерами после окончания сериала.
В частности, многих интересует судьба Андрея Жданова, а точнее Григория Антипенко, исполнившего его роль. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".
После "Не родись красивой" успешных проектов в карьере артиста было не так много, и все они телевизионные. Так, Антипенко можно увидеть в сериалах "Провинциалка" (2008), "Человек без пистолета" (2008), "Возмездие" (2010) и "Весна в декабре" (2011).
@antipenko_ofsait
46-летний Антипенко сосредоточен на работе в театре, а потому на экране появляется крайне редко. О своей личной жизни актер предпочитает не распространяться, на различных светских мероприятиях его постоянно видят с разными женщинами.
Кстати, по сюжету "Не родись красивой" Жданов влюбляется в дурнушку-помощнику Катю и совсем не замечает свою вторую помощницу Викторию, роль которой исполнила Юлия Такшина.
А вот в реальной жизни именно с Юлией у Григория завязался роман. Вспыхнувшая на съемках страсть быстро переросла в серьезные отношения, и вскоре актриса родила избраннику сыновей Федора и Ивана. Однако в 2012 году артисты расстались.
@antipenko_ofsait
Актеры,Провинциалка,Возмездие,Андрей Жданов,Юлия Такшина,Григорий Антипенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители