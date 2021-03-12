Что стало с Андреем Ждановым из "Не родись красивой"

Комедийно-мелодраматический сериал "Не родись красивой" - один из самых популярных проектов телеканала СТС в 00-х. Современная история Золушки вмиг покорила зрителей, однако даже самые преданные фанаты не знают, что стало с актерами после окончания сериала.

После "Не родись красивой" успешных проектов в карьере артиста было не так много, и все они телевизионные. Так, Антипенко можно увидеть в сериалах "Провинциалка" (2008), "Человек без пистолета" (2008), "Возмездие" (2010) и "Весна в декабре" (2011).

@antipenko_ofsait

46-летний Антипенко сосредоточен на работе в театре, а потому на экране появляется крайне редко. О своей личной жизни актер предпочитает не распространяться, на различных светских мероприятиях его постоянно видят с разными женщинами.

Кстати, по сюжету "Не родись красивой" Жданов влюбляется в дурнушку-помощнику Катю и совсем не замечает свою вторую помощницу Викторию, роль которой исполнила Юлия Такшина

А вот в реальной жизни именно с Юлией у Григория завязался роман. Вспыхнувшая на съемках страсть быстро переросла в серьезные отношения, и вскоре актриса родила избраннику сыновей Федора и Ивана. Однако в 2012 году артисты расстались.