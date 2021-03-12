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Фильмы "365 дней" и "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" вошли в число номинантов на антипремию "Золотая малина" в категории "Худший фильм года", а актеры Роберт Дауни — младший и Адам Сэндлер номинированы в категории "Худший актер года".

Премия вручается в девяти категориях за актерские работы, режиссуру, сценарии, ремейк и "худшую" картину года.

В числе номинантов на "худший фильм года" также представлены фильмы "Остров фантазий", "Мьюзик" и "Абсолютное доказательство".