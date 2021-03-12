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Роберт Дауни — младший и Адам Сэндлер могут стать «худшими актерами года» 

Даня Виттиг 56 минут назад
Роберт Дауни — младший и Адам Сэндлер могут стать «худшими актерами года»
Фото: кадр из фильма "Мстители"
Фильмы "365 дней" и "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" вошли в число номинантов на антипремию "Золотая малина" в категории "Худший фильм года", а актеры Роберт Дауни — младший и Адам Сэндлер номинированы в категории "Худший актер года".
Премия вручается в девяти категориях за актерские работы, режиссуру, сценарии, ремейк и "худшую" картину года.
В числе номинантов на "худший фильм года" также представлены фильмы "Остров фантазий", "Мьюзик" и "Абсолютное доказательство".
В числе номинантов за худшее актерское исполнение в этом году на "Золотую малину" претендуют Майк Линделл ("Абсолютное доказательство") и Дэвид Спейд ("Не та девушка").
На роль "худшей актрисы" претендуют Энн Хэтэуэй ("Последнее, чего он хотел"), Кэти Холмс ("Кукла 2: Брамс"), Кейт Хадсон ("Мьюзик").
Ранее "Рамблер" сообщал об известных мошенниках, о которых сняли фильм.
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Актеры , Адам Сэндлер , Кэти Холмс , Кейт Хадсон , Энн Хэтэуэй , Дэвид Спейд
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