Как сейчас выглядит легендарная «мама Стифлера» из «Американского пирога» 

Многие согласятся с тем, что мама Стифлера — изюминка фильма «Американский пирог» . Актриса Дженнифер Кулидж стала невероятно популярной благодаря этой роли. У нее толпы поклонников, но практически никто не знает, как актриса начинала карьеру. Мало кому известно, как она выглядела в молодости. Вернемся в прошлое и сравним старые фотографии актрисы с нынешними. Кстати, в этом году Дженнифер исполнится 60 лет.

Родилась Дженнифер в Бостоне в августе 1961 года. Ее отец работал в сфере производства пластмассы, и семья будущей звезды жила весьма неплохо. Но Дженнифер всегда мечтала о чем-то большем. С детства она мечтала стать известной певицей. Все возможности и данные для этого имелись.

Получив образование, Кулидж отправилась в Нью-Йорк. В конечном итоге она стала выступать в коллективе импровизаторов из Готэм-сити. Но в дальнейшем девушка решила, что лучше будет переехать в Лос-Анджелес, ведь там значительно больше возможностей.

В итоге Кулидж взяли в комедийную труппу Groundlings Main Com­pa­ny. В скором времени она появилась на телевидении в юмористических программах.

В конце девяностых Дженнифер пригласили сняться в фильме «Американский пирог». Особо не раздумывая, она согласилась на съемки. Первая роль, как ни странно, вышла удачной. Актриса быстро стала популярной. Кстати, именно благодаря персонажу Дженнифер в лексикон американцев вошел такой термин, как milf. В дальнейшем это слово стало известным уже на весь мир.

Героиней Кулидж стала роковая и успешная женщина, которая легко могла свести с ума даже молодых парней. Ее называли «горячей штучкой», а многие дамы старались брать с нее пример. После «Пирога» Дженнифер стали чаще предлагать сниматься в кино, а еще она частенько красовалась на обложках мужских журналов. Интересно, что актрисой начали интересоваться мужчины значительно старше нее.

Дженнифер часто снималась в комедиях. Она участвовала во многих успешных проектах и неизменно радовала зрителей. Кроме того, актриса отлично реализовалась и в драматическом амплуа.

После выхода многочисленных фильмов с участием Дженнифер с ней неожиданно начали общаться незнакомые женщины, имевшие серьезные проблемы в жизни. Актриса говорит, что иногда бесплатно дает психологические консультации. Кулидж вообще довольно открытый человек и всегда готова прийти на помощь.

Что касается личной жизни актрисы, есть информация о том, что она некоторое время крутила роман с комиком Крисом Кэттэном. Кроме того, ходили слухи, что она состоит в браке с Томом Махони. Но сама Дженнифер ничего журналистам не рассказывает. Она предпочитает держать подробности своей личной жизни в тайне.

У актрисы есть две собаки, в которых она души не чает. Кроме того, она активно занимается защитой прав животных. Детей у Дженнифер нет. Нередко ее приглашают на всевозможные светские тусовки, поэтому она явно не страдает от одиночества или недостатка внимания. Живет женщина в собственном доме в Голливуде. Периодически она наведывается в Новый Орлеан, где у нее тоже имеется недвижимость.