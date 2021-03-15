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Безруков вспомнил, как поступился принципами из-за денег 

Мира Маркина 1 час назад
Безруков вспомнил, как поступился принципами из-за денег
Фото: РИА Новости
Сергей Безруков признался, что ему пришлось сняться в рекламе, чтобы внести платеж по ипотеке. Об этом актер рассказал в эфире программы "Ты не поверишь!".
Не так давно артист отпраздновал новоселье. Несмотря на то, что по слухам Безруков зарабатывает по полмиллиона за один съемочный день, актер признается, что ипотечные выплаты заставляют его испытывать финансовые трудности:

"Когда у тебя ипотека, знаете, то ты занимаешься просто тем, что обеспечиваешь будущее своей семьи. Когда заработка нет или он минимальный, то ты просто работаешь на будущее и надеешься, что не подведешь семью. И я надеюсь, что я не подведу, поэтому работаю много и надеюсь что работы будет много. Мне отдыхать некогда".

Безруков также вспомнил, что однажды ему пришлось поступиться принципами из-за выплат по ипотеке. По словам актера, он всегда недолюбливал рекламу, но как-то раз ему пришлось согласиться на участие в коммерческом видео, чтобы внести досрочный платеж. Однако артист не переживает из-за случившегося.
Актер напомнил, что вырос в СССР и испытания безденежьем ему не страшны.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал 10 фактов о Безрукове, о которых мало кто знает.
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