Олег Табаков оставил сыну солидное наследство 

Молодой артист в свое время утверждал, что успешно движется по карьерной лестнице, а на съемочных площадках и в театре зарабатывает внушительные гонорары. Однако недавно сын покойного режиссера признался, что не беспокоиться о деньгах он может исключительно благодаря отцовскому наследству.

Табаков-младший отметил, что он старается грамотно распределять деньги и не отличается праздным образом жизни. По словам молодого актера, из-за комфортного финансового положения он может не заниматься так называемой "профессиональной проституцией", пишет журнал " Сноб ". Иными словами, артист позволяет себе избирательно подходить к поиску рабочих проектов и не "запрыгивать" в каждый фильм и сериал лишь бы заработать немного денег.