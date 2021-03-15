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Олег Табаков оставил сыну солидное наследство 

Слово и Дело 4 часа назад
Олег Табаков оставил сыну солидное наследство
Фото: Слово и Дело
Российский актер Павел Табаков, сын Олега Табакова и актрисы Марины Зудиной, рассказал, что чувствует полную финансовую независимость благодаря солидному наследству.
Молодой артист в свое время утверждал, что успешно движется по карьерной лестнице, а на съемочных площадках и в театре зарабатывает внушительные гонорары. Однако недавно сын покойного режиссера признался, что не беспокоиться о деньгах он может исключительно благодаря отцовскому наследству.
Табаков-младший отметил, что он старается грамотно распределять деньги и не отличается праздным образом жизни. По словам молодого актера, из-за комфортного финансового положения он может не заниматься так называемой "профессиональной проституцией", пишет журнал "Сноб". Иными словами, артист позволяет себе избирательно подходить к поиску рабочих проектов и не "запрыгивать" в каждый фильм и сериал лишь бы заработать немного денег.
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Актеры , Павел Табаков , Марина Зудина , Олег Табаков
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