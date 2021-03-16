Сколько Сергей Гармаш заработал на рекламе банка

Отметим, что рекламная кампания Сергея Гармаша состояла тогда из нескольких фотосессий и видеосъемок. За фото актер получал по 1,2 миллиона рублей. А вот видеосъемка с его участием стоила на порядок больше — шесть миллионов рублей.