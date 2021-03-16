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Намного больше, чем в кино или театре: сколько Сергей Гармаш заработал на рекламе банка

Teleprogramma.pro
6 часов назад
Актер Сергей Гармаш заработал за три года, что он рекламировал коммерческий банк, 97 миллионов рублей. Это несравнимо больше, чем он получил за тот же период времени за работу в театре и съемках в кино.
Сколько Сергей Гармаш заработал на рекламе банка
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Отметим, что рекламная кампания Сергея Гармаша состояла тогда из нескольких фотосессий и видеосъемок. За фото актер получал по 1,2 миллиона рублей. А вот видеосъемка с его участием стоила на порядок больше — шесть миллионов рублей.
Стороны сразу договорились, что актер будет работать по 12 часов в день. Правда, часть времени уходила на подготовку. Это макияж, прическа, подбор одежды. Кроме того, актеру предоставляли два перерыва на обед, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Сергей Гармаш в прошлом году со скандалом покинул театр «Современник», в котором служил с 1984 года. Он был в корне не согласен с политикой нового руководства театра, которое пришло на смену ушедшей из жизни Галины Волчек.
Актеры,Галина Волчек,Сергей Гармаш,Комсомольская правда,
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