«По блату такое не происходит»: почему Гобзева ушла в монастырь 

Актриса Ольгу Гобзеву теперь знают под именем инокиня Ольга. Успешная актриса в 1992 году ушла в монастырь и теперь оттуда ведет общественную деятельность. "Рамблер" рассказывает, что заставило звезду советского кино сменить род деятельности и начать новую жизнь.

Девушка окончила ВГИК и начала сниматься в кино еще в студенческие годы. В ее фильмографии больше 40 фильмов, среди которых «Крылья», «Портрет жены художника», «Операция „Трест“», «Фокусник», «Однажды двадцать лет спустя» . Однако Гобзева больше известна своими литературными концертами и работой в Театре киноактера.

У Гобзевой была успешная жизнь: съемки в кино, работа в театре, муж и сын. Однако в 1992 году актриса стала инокиней. Этому предшествовал постриг в в Свято-Введенском женском монастыре. Бывшая актриса часто рассказывает о своем прошлом. Она поделилась, что могла бы чаще сниматься в кино, если бы чаще соглашалась на предложения режиссеров.

"Известный ленинградский кинематографист считал, что с его стороны честно и благородно сказать актрисе, что она будет сниматься в том случае, если станет его женой или любовницей. А я была тогда совсем девочкой. Мне было 18, и я снималась в эпизоде. А режиссер считал, что облагодетельствовал меня" — рассказала женщина.

Она назвала подобные истории "куплей-продажей" и не стала раскрывать имя режиссера, а лишь сказала, что у него сейчас хорошая жизнь с другой известной актрисой.

При этом Гобзева отметила, что уход в религию не стал внезапным решением. У нее был духовный наставник на протяжении долгих лет, который посоветовал съездить в монастырь поговеть. Там актрису и постригли в монахини.

"Поговела три дня. В первые дни в монастыре вообще ничего не едят. Потом появился владыко и благословил меня послушницей — буквально через два дня моего пребывания в монастыре. А воскресенье первой недели поста заканчивалось праздником Торжества православия. И меня постригли"

Из-за неожиданного поворота событий многие думали, что актрису постригли в монастырь "по блату", так как она не готовилась к этмоу и не объявляла заранее.