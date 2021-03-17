Упущенная роль Бонда и другие факты о Кристиане Бэйле

Голливудские звезды стараются держать в секрете подробности своей жизни, часто весьма неординарной. Елена Зархина, киноредактор WMJ.ru, изучает актеров и актрис с самыми необычными судьбами. На очереди история о Кристиане Бэйле.

Фото: WMJ.RU - WMJ.RU -

Первый поцелуй случился с гимнасткой

Кристиан родился в семье пилота коммерческих рейсов и артистки цирка. Из-за этого юноша много времени проводил и в кабине самолета, и под куполом цирка — мальчик с жадным интересом изучал профессии своих родителей, хотя с ранних лет намеревался стать актером.

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Как бы там ни было, а регулярное посещение цирка подарило юному Бэйлу не только счастливое детство, но и первый поцелуй, который у него случился с акробаткой по имени Барта. В большой роман это не вылилось, но, кажется, запомнилось будущему артисту на всю жизнь. Можем понять претенциозность юного Кристиана — это, конечно, не то же самое, что целоваться с одноклассницей на заднем дворе школы

Был тайно влюблен в Дрю Бэрримор

В 13 лет Кристиан сыграл свою первую большую роль — в военной драме Стивена Спилберга «Империя солнца». Юный актер сумел обойти 4 тысячи кандидатов на роль главного героя Джима и получил возможность поработать с главным режиссером нового Голливуда.

На съемочной площадке часто появлялась крестница Спилберга — тогда еще 12-летняя Дрю Бэрримор , в которую, как выяснилось позже, был тайно влюблен юный Кристиан. Вызвать ответные чувства у Дрю актеру не удалось, но она навсегда осталась его первой юношеской любовью.

Годами конкурировал с Леонардо Ди Каприо

Но все в жизни не случайно, и нашлась роль, которую Бэйл сумел отвоевать у Ди Каприо — персонажа Патрика Бейтмена в экранизации «Американского психопата». Образ героя-маньяка привлекал только самых отчаянных артистов, а в финал кастинга вышли Ди Каприо и Бэйл. Сперва продюсеры отдали роль Лео, но того в последний момент сумели отговорить от проекта агенты, опасавшиеся, что эта работа положит конец его карьере.

Кристиан оказался более бесстрашным и своенравным — его агенты также уговаривали отказаться от картины, но он не послушался. Как итог — его образ в «Американском психопате» по праву считается одним из самых известных и самых пугающих за всю историю кино.

Подвергал свое тело немыслимым трансформациям ради ролей

Фанатичность актера проявляется не только в борьбе за роли, но и в подготовке к ним. Кажется, никто из его коллег-современников не претерпевал столько внешних изменений ради съемок в кино. Так, ради роли в драме «Машинист» актер сумел похудеть до критической отметки, сбросив 25 кг, — артист весил 54 кг. К слову, сам Бэйл признавался, что намеревался худеть дальше, но его отговорили продюсеры, которые при виде болезненно исхудавшей звезды уговорили Кристиана не рисковать здоровьем.

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После окончания съемок в «Машинисте» Бэйл начал подготовку к первой части перезапущенной франшизы о Бэтмене. На первой встрече с режиссером Кристофером Ноланом актер показался постановщику слишком «хилым» — он даже усомнился в том, что артисту удастся набрать нужную мышечную массу. Каково же было удивление Нолана, когда уже через несколько месяцев перед ним стоял подтянутый Бэйл с горой мышц.

Казалось бы, что на этих достижениях звезде стоило бы остановиться — он давно доказал, что очень предан профессии. Но не тут-то было. Кристиан повторил свой трюк с рекордным похудением ради роли в спортивной драме «Боец», а через пару лет набрал 20 кг ради роли в политическом триллере «Власть». В 2019 году Кристиан признался, что больше не станет изменять свой вес ради роли, ссылаясь на возраст и возможные проблемы со здоровьем.

Познакомился с женой через Вайнону Райдер

В конце 90-х Кристиан крутился в одной компании общих друзей с Вайноной Райдер . Можно было бы предположить, что это могло стать началом большой любовной истории между актерами, но нет — в какой-то момент Бэйл очаровался не звездой «Очень странных дел», а ее личной ассистенткой Сандрой Блажич.

Симпатия оказалась взаимной, и в январе 2000 года влюбленные сыграли скромную свадьбу. Пара воспитывает двоих детей — 16-летнюю дочь Эммалайн и 7-летнего сына Джозефа.

Устроил скандал на съемках «Терминатора»

2009-й стал для Бэйла поворотным в карьере не только потому, что он получил роль в картине «Терминатор: Да придет спаситель» (самой любимой его кинофраншизе), но и потому, что съемки в фильме омрачились громким скандалом с его участием.

В один из съемочных дней Бэйл повздорил с оператором ленты Шейном Херлбатом. Кристиан играл эмоционально тяжелый отрывок, когда оператор прервал его, посчитав дубль бракованным. Раздраженный Бэйл не придумал ничего лучше, как выплеснуть всю свою злость из-за сорванного дубля на Херлбата.

Вся эта некрасивая история так и могла бы не выйти за рамки съемочной площадки, если бы кто-то не записал ее и не слил запись в Сеть. Все остальное уже история. Бэйла раскритиковали за несдержанность и неуважение к коллегам. Под общественным давлением артист принес публичные извинения Шейну, но осадочек, как говорится, остался

Едва не сыграл Джеймса Бонда

Кристиан был в числе актеров, претендовавших на роль Джеймса Бонда . Учитывая готовность актера к поразительной внешней трансформации ради роли, можно предположить, что у него были большие шансы исполнить роль агента 007.

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Тем не менее, вопреки всем усилиям, роль 6-го по счету Джеймса Бонда досталась Дэниелу Крэйгу . Наблюдая убедительность актера в этом образе и немаловажную финансовую успешность частей франшизы с его участием, сложно говорить об ошибке продюсеров. Но и нет оснований предполагать, что после ухода Крэйга его роль достанется Бэйлу, — все же последнему уже 47 лет, а это немаловажный фактор.

Хотя Роджер Мур в последний раз сыграл Бонда в возрасте 57 лет, но это скорее исключение, подтверждающее правило — зрители хотят видеть любимого героя молодым и убедительно спортивным в кадре.

Поставил необычный рекорд в картине «Эквилибриум»

Фантастическая антиутопия Курта Уиммера стала одной из самых успешных лент начала нулевых. Во многом своим признанием у зрителей фильм обязан удачно подобранным актерским ансамблем.

Но, как оказалось, у фильма есть и другие (менее очевидные достижения) — если верить подсчетам шутливого сайта moviebodycounts.com, герой Бэйла опасный наемник элитного отряда за фильм убивает 118 персонажей. Это ставит Кристиана на третье место в своеобразном рейтинге героев, уничтожавших всех и вся на своем пути.

Близко дружил с Хитом Леджером

Несмотря на то что в «Темном рыцаре» актеры сыграли непримиримых врагов, в реальной жизни они были хорошими друзьями. Кстати, познакомились артисты не на съемочной площадке кинокомикса Кристофера Нолана, а немного ранее — когда оба сыграли Боба Дилана в картине-фантасмагории «Меня там нет» Тодда Хейнса

После того как мир облетела новость о внезапной кончине Леджера, Бэйл на несколько недель оборвал связь с прессой и старался не появляться на публике. Позже актер прокомментировал свое нежелание говорить о смерти Хита публично.

«Для меня горе — это сугубо личное переживание, которое я не хочу выносить напоказ»,

— отрезал актер.

Активно поддерживает Гринпис и Всемирный фонд дикой природы

Вопреки образу сурового и сложного человека, в реальной жизни Кристиан не лишен эмпатии. Артист уже много лет поддерживает организацию Гринпис и Всемирный фонд дикой природы.