Актеры, которые вернулись в Россию после эмиграции 

Многие российские актеры в поисках лучшей жизни уезжают за границу. Они планируют покорить другие страны и обосноваться там, но не всегда все идет по плану. Иногда у деятелей искусства получается уехать за рубеж и построить там карьеру, а иногда они возвращаются в Россию. Одним из таких стал актер Алексей Серебряков , который уехал в Канаду, но теперь вернулся в Россию. "Рамблер" рассказывает о том, кто из актеров пытался уехать, но вернулся.

Этот актер является одним из самых известных российских актеров за рубежом. Ему часто предлагают роли в зарубежных фильмах, но он снимается и в России. Еще в детстве он уехал из России вместе с мамой-переводчиком и жил в США, а потом вернулся в Россию к отцу. В Москве он поступил в актерское училище, а после его окончания вновь уехал покорять Америку. На протяжении года он ездил по картинкам и подрабатывал уборщиком и официантом, а потом решил все же вернуться на родину. Однако на этом его путь покорения зарубежного кино не закончился, и после нескольких попыток ему предложили роль в "Игре престолов".

@kirill_safonov

В конце 90-х актер вместе с женой и дочерью переехал в Израиль по приглашению известного театра "Гешер". Кроме того, у Сафонова в Израиле жили мать и сестра. Ему пришлось выучить иврит и на протяжении двух лет он играл в театре за границей. Вскоре он понял, что у него пропал интерес к этому роду деятельности и актер уволился. За этим последовал развод с женой и работа барменом, несмотря на то, что его по-прежнему часто снимали в кино. В 2006 году актер вернулся в Россию, чтобы поучаствовать в ММКФ. Там ему предложили сыграть в сериале "Татьянин день", который сделал его популярным. Так актер решил остаться.

@natalya_andreychenko