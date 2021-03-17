Актеры, которых больше не любят в Голливуде 

Наверняка вы знаете такие ситуации, когда актер находится на вершине славы и снимается в кассовых фильмах, а потом просто исчезает с экранов. Иногда это происходит по собственной воле знаменитости, но в некоторых случаях он становится "нерукопожатной" личностью в Голливуде.

Если известного актера или актрису перестают звать в популярные фильмы, значит его репутация была испорчена определенными событиями. В большинстве случаев человек виноват сам, но многие также становятся заложниками происходящих событий.