Актеры, которых больше не любят в Голливуде 

Наверняка вы знаете такие ситуации, когда актер находится на вершине славы и снимается в кассовых фильмах, а потом просто исчезает с экранов. Иногда это происходит по собственной воле знаменитости, но в некоторых случаях он становится "нерукопожатной" личностью в Голливуде.
Если известного актера или актрису перестают звать в популярные фильмы, значит его репутация была испорчена определенными событиями. В большинстве случаев человек виноват сам, но многие также становятся заложниками происходящих событий.
Например актер Тоби Магуайр, известный по роли Человека-паука, снялся в четырех частях фильма. Последняя оказалась провальной и собрала негативные отзывы критиков по всему миру. Киностудия отказалась дальше сотрудничать с актером и нашла ему замену. Смотрите видео и узнайте о других актерах, которым больше не рады в Голливуде.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Бенедикт Камбербэтч высказался о продолжении «Шерлока».