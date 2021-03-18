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«Проявление слабости»: Шукшина высказалась о Серебрякове 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
«Проявление слабости»: Шукшина высказалась о Серебрякове
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Мария Шукшина назвала вернувшегося в родную страну из Канады актера Алексея Серебрякова русским человеком до глубины души и до кончиков ногтей. По ее словам, он с болью и состраданием смотрит на все, что творится на родине.

«Понимаю, что многие в его лице не выдерживают, проявили слабину. Для меня отъезд из страны любимой — это проявление слабости. Все-таки жить в нашей стране действительно тяжело, и все хотят для своих детей лучшего».

Как добавила Мария Шукшина, актер принял правильное решение, приехав обратно в Россию. Она его полностью поддерживает. По словам актрисы, все прекрасно видят, что творится сейчас в Европе и Америке, поэтому удивляться ничему не надо, сообщает телеканал Tsargrad.tv.
Напомним, что актер Алексей Серебряков несколько лет назад вместе с родными уехал из России. При этом он нелестно отзывался о родной стране. Правда, на работу исправно приезжал на родину, где у него было очень много предложений о съемках.
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Актеры , Мария Шукшина , Алексей Серебряков , Царьград ТВ
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