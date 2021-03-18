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Почему Сергей Юрский скрывал настоящую фамилию 

Александра Нечаева 4 часа назад
Почему Сергей Юрский скрывал настоящую фамилию
Фото: Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Сергей Юрский редко давал интервью и очень не любил говорить о личном, ревностно оберегая свою частную жизнь. Он слыл одним из самых закрытых актеров и мало рассказывал о своей семье, в которой, как оказалось, было немало тайн. Например, мало кому известно, что мы должны были узнать актера совсем под другой фамилией. Почему и как артист стал Юрским, читайте в материале «Рамблера».
Сергей родился в Ленинграде, его отец Юрий был театральным режиссером и актером, выходцем из дворянского рода Жихаревых. Именно эта фамилия и должна была в будущем появиться в титрах и на афишах фильмов с участием артиста. Однако известной стала фамилия Юрский, которую придумал еще отец Сергея.
Юрий Жихарев придумал для себя псевдоним, образовав его от своего имени, а позже этот псевдоним стал настоящей фамилией и для него, и для его жены и сына.
Дворянское происхождение приходилось скрывать, но даже смена фамилии не слишком помогла: через несколько месяцев после появления Сергея на свет, семью Юрских выслали из Ленинграда в Саратов. Позже Юрские переехали в Москву, где в послевоенное время отец Сергея стал худруком Цирка на Цветном бульваре. Там же, в цирке, и жила семья, не имея собственного жилья. Спустя пять лет Юрия Юрского сняли с должности, обвинив в неправильном подборе кадров и «развале идеологической работы». Юрские вернулись в Ленинград, где поселились в коммунальной квартире с тремя десятками жильцов. Здесь же, в Ленинграде, Сергей и начал свой путь в актерской карьере.
О смене фамилии на ту, что была у предков-дворян, Юрский никогда не думал.
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Актеры , Сергей Юрский
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