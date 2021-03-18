Бортко объяснил, почему Серебряков вернулся из Канады в Россию

Актер Алексей Серебряков
вернулся в Россию после нескольких лет жизни в Канаде. Напомним, артист переехал туда вместе со своими детьми, потому что хотел растить их в принципиально другой среде. Актер в агрессивной манере высказывался о России и говорил, что национальная идея страны заключается в наглости и хамстве. Своими утверждениями он буквально взбесил соотечественников, которые напомнили ему, что несмотря на нелюбовь к родине, его талант актера помогает зарабатывать ему деньги именно здесь, а не за рубежом.