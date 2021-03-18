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Бортко объяснил, почему Серебряков вернулся из Канады в Россию

Стелла Шмель
3 часа назад
Актер Алексей Серебряков вернулся в Россию после нескольких лет жизни в Канаде. Напомним, артист переехал туда вместе со своими детьми, потому что хотел растить их в принципиально другой среде. Актер в агрессивной манере высказывался о России и говорил, что национальная идея страны заключается в наглости и хамстве. Своими утверждениями он буквально взбесил соотечественников, которые напомнили ему, что несмотря на нелюбовь к родине, его талант актера помогает зарабатывать ему деньги именно здесь, а не за рубежом.
Спустя несколько лет Серебряков вернулся в Россию.
Издание "Комсомольская правда" попыталась выяснить мотивы этого поступка, позвонив актеру по телефону, но тот на диалог не пошел.
- Вы знаете, мне неинтересно это обсуждать, - сказал Алексей, как утверждает газета, бросил трубку.
Но свое мнение о возвращении Серебрякова высказал режиссер "Бандитского Петербурга" Владимир Бортко.
"Вот видите: поехал, подумал, поумнел и вернулся. Он молодец, я его очень люблю как актера. Он замечательный артист. Я очень рад, что светлая мысль к нему вернулась".
Актеры,Видео,Алексей Серебряков,Владимир Бортко,Комсомольская правда,
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