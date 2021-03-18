На что променяла карьеру Гюльчатай из “Белого солнца пустыни”

Эпизодические роли актеров редко когда бывают отмечены зрителями, а их исполнители обретают признание и известность. Но именно так произошло с Татьяной Кузьминой (в титрах Федотова , прим. ред.), сыгравшей небольшую, но очень яркую роль Гюльчатай в фильме “Белое солнце пустыни”. Еще более удивительно то, что сразу после такого удачного дебюта в кино Татьяна решила не продолжать актерскую профессию. О том, по какой причине Кузьмина не связала свою жизнь с кинематографом, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Белое солнце пустыни" Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"

Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"

Татьяна училась в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой, но по ее собственному признанию, быть балериной вовсе не мечтала. Выбор, по сути, был сделан родителями, который сначала отдали дочь в танцевальный кружок при интернате, где она училась, а затем уже оттуда ее взяли в училище, где позже ее и нашли ассистенты режиссера “Белого солнца пустыни”, срочно разыскивающего исполнительницу для роли младшей жены Абдуллы.

Гюльчатай должна была играть совершенно другая актриса, Татьяна Денисова . Но через 4 месяца из-за экзаменов в Московском цирковом училище девушка уехала со съемок, ей пришлось срочно подыскивать замену. Ассистенты режиссера бросились на поиски и в училище имени Вагановой увидели Татьяну Федотову. Сдав экзамены, девушка выехала на съемки, чтобы сыграть свою первую звездную и оставшуюся единственной роль.

Поклонники, появившиеся после выхода фильма, тщетно ожидали новых появлений красавицы Татьяны на экране. Девушка приняла решение не продолжать актерскую карьеру и, по ее признанию, ни разу потом об этом не пожалела. Истинное свое предназначение она видела вовсе не в славе.

Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"

После окончания хореографического училища Татьяна работала в танцевальном ансамбле и в “Ленконцерте” познакомилась с композитором Геннадием Кузьминым , который стал ее мужем. Татьяна полностью растворилась в семье, отыскав свое предназначение в том, чтобы быть хорошей матерью и женой.