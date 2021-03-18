На что променяла карьеру Гюльчатай из “Белого солнца пустыни”

Эпизодические роли актеров редко когда бывают отмечены зрителями, а их исполнители обретают признание и известность. Но именно так произошло с Татьяной Кузьминой
(в титрах Федотова
, прим. ред.), сыгравшей небольшую, но очень яркую роль Гюльчатай в фильме “Белое солнце пустыни”. Еще более удивительно то, что сразу после такого удачного дебюта в кино Татьяна решила не продолжать актерскую профессию. О том, по какой причине Кузьмина не связала свою жизнь с кинематографом, читайте в материале “Рамблера”.