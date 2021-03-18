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Вернувшегося из Канады Серебрякова завалили предложениями

Мария Грибова
2 часа назад
Вернувшегося из Канады в Россию актера Алексея Серебрякова завалили предложениями о работе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Вернувшегося из Канады Серебрякова завалили предложениями
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В настоящее время в производстве находятся несколько картин с участием актера — «Красная шапочка. Тайна последнего Волкобоя», «Бешенство» и другие.
Также в кинотеатрах запущен боевик «Никто» с участием артиста. На май также запланирована премьера картины «Иваново счастье», в которой актер сыграл вахтовика.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Шукшина высказалась о Серебрякове.
Актеры,Алексей Серебряков,
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