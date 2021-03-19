Какие пластические операции делали советские актрисы 

Ум, честь и совесть — вот главные качества советского человека. Однако и в СССР женщины стремились быть молодыми и красивыми. Рассказываем, с чего начиналась пластическая хирургия в нашей стране.

Все началось в 1930 году: Полину Жемчужину — супругу председателя Совета народных комиссаров Вячеслава Молотова — во время путешествия по Франции поразили салоны красоты. Тогда она твердо решила: советские женщины тоже достойны выглядеть молодыми и красивыми.

Благодаря ее усилиям скоро в Москве был открыт Институт косметики и гигиены, или, как его называли, Институт красоты, где предлагались и косметологические, и хирургические процедуры.

Главным минусом стало то, что правительство СССР не намеревалось финансировать новую отрасль, поэтому отечественные хирурги были вынуждены обучаться по зарубежной литературе, а необходимые инструменты и материалы для операций заменять подручными средствами.

Так, нехватку скальпелей компенсировали бритвенными лезвиями, а в качестве нитей для подтяжки лица использовали конский волос. Вот где выражение «страшно красиво» приобретает буквальный смысл!

Интересно и то, что стоили подобные процедуры довольно дешево. При средней зарплате 60–150 рублей, подтяжку лица оценивали в 7 рублей, блефаропластику — около 5 рублей, ринопластику — 20 рублей. Как вы понимаете, идеальные черты могли себе позволить многие женщины, однако хирургов, отважившихся делать пластические операции при таком недостатке знаний и практики, во всем СССР по пальцам можно было пересчитать.

Шансы попасть в Институт красоты обычному человеку — без громкого имени, высокого поста или блата — стремились к нулю. А желающих было огромное количество. Но вот парадокс: при всей популярности и огромном спросе пластика по-прежнему вызывала осуждение и непонимание.

Высококлассные специалисты появились в СССР уже в 50‑х годах. Так, всем известен легендарный хирург Александр Шмелев , золотыми руками которого восхищались (и пользовались) многие знаменитости и супруги политических деятелей.

Главным его пациентом, по легенде, стал Иосиф Виссарионович Сталин. Точнее, его двойник. По разным данным, «копий» у правителя было от четырех до четырнадцати, однако самым известным из них стал Евсей Лубицкий.

Уроженец Винницы с детства был похож на вождя, однако тотальное сходство ему придала пластическая хирургия, исполненная руками Шмелева. Даже годы спустя Лубицкого на снимках практически невозможно отличить от Сталина.

Судьба двойника сложилась, увы, крайне трагически. Он быстро перестал походить на вождя из-за того, что медленнее старел, и его сослали в лагеря, навсегда разлучив с семьей.

Сегодня ни для кого не секрет, что своей неиссякаемой красотой и молодостью легендарная артистка Любовь Орлова обязана пластической хирургии. В кулуарах говорили, что Институт красоты был специально создан для нее, чтобы составить конкуренцию западным кинодивам.

Это, конечно, абсолютный миф, ведь Любовь Петровна прибегла к пластике только в 60‑х годах. Орлова боролась с признаками старения: регулярно делала подтяжку лица, удаляла нависающие веки, экспериментировала с омолаживающими процедурами.

Ее неизменным скульптором выступал Александр Шмелев. Позднее, в 1974 году, в качестве благодарности Любовь пригласит хирурга сняться в эпизоде фильма «Скворец и Лира» с ее участием.

В погоне за молодостью к Александру Шмелеву неизменно обращалась и министр культуры СССР Екатерина Фурцева. Ее самой частой и любимой процедурой была подтяжка лица.

Версий, почему женщина-политик так молодилась, было две. Согласно первой, Екатерина Алексеевна попросту влюбилась в мужчину гораздо ее младше и старалась соответствовать.

Вторая версия гласит, что Фурцева безумно боялась потерять пост и влиятельность, поэтому стремилась оставаться молодой, чтобы никто и подумать не мог об ее отставке.

Куда серьезнее причина лечь под нож хирургов была у Нонны Мордюковой. В 1990 году она потеряла единственного сына и пребывала в глубокой депрессии, не хотела жить.

Годы спустя, когда тема пластической хирургии перестала быть табу, актриса призналась: чтобы справиться с утратой, ей нужна была работа, но заметно постаревшая 65-летняя актриса не привлекала режиссеров, и серьезных ролей ей не предлагали.

Несмотря на то что подруги ее отговаривали, Нонна Викторовна отважилась на ряд омолаживающих манипуляций и не прогадала: пластика принесла ожидаемые результаты, и прославленная артистка смогла вернуться к работе. Впоследствии Мордюкова часто повторяла, что хирурги буквально подарили ей вторую жизнь.

Настоящим наркотиком пластическая хирургия стала для Людмилы Гурченко. Впервые она обратилась к специалистам в начале 70‑х, перед съемками фильма «Соломенная шляпка» , желая слегка подправить нос.

Впоследствии Людмилу Марковну уже было не остановить: до конца своих дней, несмотря на противопоказания, она продолжала что-то исправлять в себе, желая достичь призрачного идеала. По разным данным, Гурченко сделала около двух десятков пластических операций.