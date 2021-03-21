Многие полагают, что успех фильма зависит лишь от сценариста, актеров и режиссеров. Но, на самом деле, культовые кинокартины складываются из отличной работы всей команды. Так, например, в реальности от усилий кастинг-директоров зависит слишком многое. Только подумайте, скольких актеров находят и отбирают специалисты для каждой роли!

Особенно сложно подобрать талантливого актера для того, чтобы сыграть человека, которого знал весь мир. Так, недавно поднялась шумиха вокруг Кристен Стюарт , которой доверили сыграть Принцессу Диану. Многие недоумевали, как "грубая пацанка" Кристен сможет сыграть Леди Ди с ее манерами и аристократической британской внешностью. Но как только появились первые кадры со съемок, на которых Кристен была уже в образе принцессы, многие оказались поражены. Оказывается, девушка очень во многом напоминает Диану. И даже ее взгляд, казалось бы, отдает тем же благородством, что и взгляд "королевы людских сердец".

"Рамблер" выбрал самые поразительные сходства актеров и их персонажей, за которые стоит благодарить гениальных кастинг-директоров.