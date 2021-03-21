Многие полагают, что успех фильма зависит лишь от сценариста, актеров и режиссеров. Но, на самом деле, культовые кинокартины складываются из отличной работы всей команды. Так, например, в реальности от усилий кастинг-директоров зависит слишком многое. Только подумайте, скольких актеров находят и отбирают специалисты для каждой роли!
Особенно сложно подобрать талантливого актера для того, чтобы сыграть человека, которого знал весь мир. Так, недавно поднялась шумиха вокруг Кристен Стюарт, которой доверили сыграть Принцессу Диану. Многие недоумевали, как "грубая пацанка" Кристен сможет сыграть Леди Ди с ее манерами и аристократической британской внешностью. Но как только появились первые кадры со съемок, на которых Кристен была уже в образе принцессы, многие оказались поражены. Оказывается, девушка очень во многом напоминает Диану. И даже ее взгляд, казалось бы, отдает тем же благородством, что и взгляд "королевы людских сердец".
"Рамблер" выбрал самые поразительные сходства актеров и их персонажей, за которые стоит благодарить гениальных кастинг-директоров.