Неожиданные вещи, с которыми порнозвезды занимались сексом

Личная жизнь и работа звезд взрослого кино
всегда вызывали живой интерес у поклонников. Поэтому журналисты и блогеры беззастенчиво пользуются тем, что порноактрисы достаточно откровенны и отвечают на самые щекотливые вопросы. Например, создатели YouTube-канала Ask a Pornstar спросили порноактрис — «Какая самая странная вещь, с которой вы занимались сексом?» (Осторожно! Взрослый контент).
Опросив несколько порнозвезд первой величины, ведущие канала узнали, что чаще всего те используют для интимных игр фрукты и овощи. Кажется, все очень обыденно, но у нескольких девушек была припасена необычная история.
Амарна Миллер
Например, порнодива Амарна Миллер (Amarna Miller) не без гордости сообщила, что превращает в процессе игры банан в пюре. Страстная испанка призналась, что иногда не прочь поиграть и другими продуктами с кухни.
Саша Херт
Но это не так страшно, как опыт Саши Херт (Sasha Heart), которой однажды пришлось отправиться в больницу, чтобы медики извлекли из нее огурец. Актриса уверена, что подобный опыт не нужен никому и поэтому не советует использовать для мастурбации не предназначенные для этого предметы.
Алана Иванс
Среди больших в прямом и переносном смысле оригиналок оказалась Алана Иванс (Alana Evans). Актриса рассказала, что однажды ей взбрело в голову заняться сексом с пластиковой бейсбольной битой, стандартных размеров.
Арабелль Рафаэль
Арабелль Рафаэль (Arabelle Raphael) оказалась любительницей подручных дамских аксессуаров – ее «другом» однажды оказалась расческа для волос, у ручки которой оказалась идеальная для таких утех обтекаемая форма.
Лиа Готти
Но несомненным победителем в номинации «Самая находчивая» стала Лиа Готти. Девушка рассказала, как однажды ее взгляд случайно упал на собачью игрушку в виде кости. Не то чтобы Лиа впервые ее увидела, просто вещь лежала рядом с упаковкой презервативов, чем вызвала определенную ассоциацию. Это был настоящий знак, поэтому Готти упаковала собачий девайс в контрацептив и использовала не по назначению. Порнозвезда поделилась ощущениями и рассказала, что на конце кости было утолщение в форме сердца, которое доставило ей особенно положительные эмоции.