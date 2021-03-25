Неожиданные вещи, с которыми порнозвезды занимались сексом

Личная жизнь и работа звезд взрослого кино всегда вызывали живой интерес у поклонников. Поэтому журналисты и блогеры беззастенчиво пользуются тем, что порноактрисы достаточно откровенны и отвечают на самые щекотливые вопросы. Например, создатели YouTube-канала Ask a Porn­star спросили порноактрис — «Какая самая странная вещь, с которой вы занимались сексом?» (Осторожно! Взрослый контент).

Опросив несколько порнозвезд первой величины, ведущие канала узнали, что чаще всего те используют для интимных игр фрукты и овощи. Кажется, все очень обыденно, но у нескольких девушек была припасена необычная история.

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Амарна Миллер

Например, порнодива Амарна Миллер (Amar­na Miller) не без гордости сообщила, что превращает в процессе игры банан в пюре. Страстная испанка призналась, что иногда не прочь поиграть и другими продуктами с кухни.

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Саша Херт

Но это не так страшно, как опыт Саши Херт (Sasha Heart), которой однажды пришлось отправиться в больницу, чтобы медики извлекли из нее огурец. Актриса уверена, что подобный опыт не нужен никому и поэтому не советует использовать для мастурбации не предназначенные для этого предметы.

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Алана Иванс

Среди больших в прямом и переносном смысле оригиналок оказалась Алана Иванс (Alana Evans). Актриса рассказала, что однажды ей взбрело в голову заняться сексом с пластиковой бейсбольной битой, стандартных размеров.

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Арабелль Рафаэль

Арабелль Рафаэль (Arabelle Raphael) оказалась любительницей подручных дамских аксессуаров – ее «другом» однажды оказалась расческа для волос, у ручки которой оказалась идеальная для таких утех обтекаемая форма.

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Лиа Готти