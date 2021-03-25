Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Почта

Неожиданные вещи, с которыми порнозвезды занимались сексом

BigPicture.ru
2 часа назад
Личная жизнь и работа звезд взрослого кино всегда вызывали живой интерес у поклонников. Поэтому журналисты и блогеры беззастенчиво пользуются тем, что порноактрисы достаточно откровенны и отвечают на самые щекотливые вопросы. Например, создатели YouTube-канала Ask a Porn­star спросили порноактрис — «Какая самая странная вещь, с которой вы занимались сексом?» (Осторожно! Взрослый контент).
Неожиданные вещи, с которыми порнозвезды занимались сексом
Фото: BigPicture.ruBigPicture.ru
Опросив несколько порнозвезд первой величины, ведущие канала узнали, что чаще всего те используют для интимных игр фрукты и овощи. Кажется, все очень обыденно, но у нескольких девушек была припасена необычная история.
https://bigpicture.ru/

Амарна Миллер

Например, порнодива Амарна Миллер (Amar­na Miller) не без гордости сообщила, что превращает в процессе игры банан в пюре. Страстная испанка призналась, что иногда не прочь поиграть и другими продуктами с кухни.
https://bigpicture.ru/

Саша Херт

Но это не так страшно, как опыт Саши Херт (Sasha Heart), которой однажды пришлось отправиться в больницу, чтобы медики извлекли из нее огурец. Актриса уверена, что подобный опыт не нужен никому и поэтому не советует использовать для мастурбации не предназначенные для этого предметы.
https://bigpicture.ru/

Алана Иванс

Среди больших в прямом и переносном смысле оригиналок оказалась Алана Иванс (Alana Evans). Актриса рассказала, что однажды ей взбрело в голову заняться сексом с пластиковой бейсбольной битой, стандартных размеров.
https://bigpicture.ru/

Арабелль Рафаэль

Арабелль Рафаэль (Arabelle Raphael) оказалась любительницей подручных дамских аксессуаров – ее «другом» однажды оказалась расческа для волос, у ручки которой оказалась идеальная для таких утех обтекаемая форма.
https://bigpicture.ru/

Лиа Готти

Но несомненным победителем в номинации «Самая находчивая» стала Лиа Готти. Девушка рассказала, как однажды ее взгляд случайно упал на собачью игрушку в виде кости. Не то чтобы Лиа впервые ее увидела, просто вещь лежала рядом с упаковкой презервативов, чем вызвала определенную ассоциацию. Это был настоящий знак, поэтому Готти упаковала собачий девайс в контрацептив и использовала не по назначению. Порнозвезда поделилась ощущениями и рассказала, что на конце кости было утолщение в форме сердца, которое доставило ей особенно положительные эмоции.
Актеры,Другой,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители